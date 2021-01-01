إطلاق سلسلة Google Pixel 7 في 13 من أكتوبر

يتنافس عمالقة تصنيع الهاتف للكشف عن جيل جديد من الهواتف المميزة خلال الأشهر المقبلة، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن الموعد المتوقع لإطلاق سلسلة هواتف Google Pixel 7.
كانت شركة جوجل قد شاركت إعلان تشويقي للجيل القادم من هواتف Pixel 7 خلال مؤتمر المطوريين Google I / O الذي عقد في شهر مايو، واليوم يقدم المحلل” Jon Prosser” أول التفاصيل حول الموعد المتوقع لإطلاق الإصدارات الجديدة.
ولقد أشار Jon Prosser إلى أن جوجل تستعد لإطلاق هواتف Pixel 7 وPixel 7 Pro للأسواق في 13 من أكتوبر.
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