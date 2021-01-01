إطلاق سلسلة Google Pixel 7 في 13 من أكتوبر



Google Pixel 7 Google Pixel 7

يتنافس عمالقة تصنيع الهاتف للكشف عن جيل جديد من الهواتف المميزة خلال الأشهر المقبلة، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن الموعد المتوقع لإطلاق سلسلة هواتف Google Pixel 7.



كانت شركة جوجل قد شاركت إعلان تشويقي للجيل القادم من هواتف Pixel 7 خلال مؤتمر المطوريين Google I / O الذي عقد في شهر مايو، واليوم يقدم المحلل” Jon Prosser” أول التفاصيل حول الموعد المتوقع لإطلاق الإصدارات الجديدة.



ولقد أشار Jon Prosser إلى أن جوجل تستعد لإطلاق هواتف Pixel 7 وPixel 7 Pro للأسواق في 13 من أكتوبر.

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كما أشار تقرير Prosser إلى أن جوجل ستبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق للإصدارات الجديدة في 6 من أكتوبر، لذا من المتوقع أن يعقد الحدث الرسمي للإعلان عن الهواتف في نفس اليوم.مواصفات Pixel 7تنطلق سلسلة هواتف Pixel 7 بالإصدار الجديد من نظام التشغيل Android 13، ويأتي Pixel 7 بتصميم معدني من الألومنيوم بتصميم نهائي غير لامع، كما يأتي Pixel 7 Pro أيضاً بتصميم من الألومنيوم.كما تشير التسريبات أن Pixel 7 يأتي بدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 90 Hz، بينما يأتي Pixel 7 Pro بدقة عرض 3120 في 1440 بيكسل ومعدل تحديث 120 Hz.