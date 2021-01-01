ينطلق هاتف iQOO 9T بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1



iQOO 9T iQOO 9T

أعلنت Vivo اليوم عن هاتف iQOO 9T الذي يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وشريحة V1 Plus.



يتميز هاتف iQOO 9T بشاشة E5 AMOLED بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، وسرعة لمس 360 Hz، كما تأتي الشاشة بتقنية إستشعار البصمة مدمجة.



كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 مع شريحة V1 Plus للشاشة، والتي تتيح تمكين عرض فائق في الظلام.

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وتأتي الكاميرة الخلفية في وحدة مستطيلة مع مستشعر Samsung GN5 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل والذي يدعم التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وعدسات telephoto.أيضاً يدعم هاتف iQOO 9T نظام تبريد سائل مع غرفة بخار بمساحة 3930 ملم مربع لدعم المستخدم بآداء أفضل عند الإستخدام المكثف في الألعاب.كما يضم الهاتف محرك X-Axis في الجزء السفلي والعلوي لدعم المستخدم بتجربة أفضل في الألعاب، كما يدعم الهاتف مكبرات صوتية مزدوجة بنظام ستريو.وينطلق هاتف iQOO 9T بقدرة بطارية 4700 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.ويتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأبيض الذي يأتي بتصميم BMW M Motorsport، ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.