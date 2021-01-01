إطلاق OnePlus Nord Buds CE مع إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي في الهند



OnePlus Nord Buds CE OnePlus Nord Buds CE

قامت شركة ون بلس بتوسيع تشكيلة الصوت Nord الخاصة بها مع إطلاق سماعة Nord Buds CE في الهند. تنضم سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة حقًا إلى OnePlus Nord Buds الحديثة وتأتي مع ميزات مثل إلغاء ضوضاء AI ، ووقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة ، وأكثر من ذلك. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.



يبدو أن سماعة OnePlus Nord Buds CE مختلفًا عن سماعة Nords Buds أو أي سماعات أذن أخرى من OnePlus. تتميز بتصميم يشبه AirPods بدون أي أطراف للأذن وتأتي في علبة شحن بيضاوية الشكل. تحتوي سماعات الأذن على مشغلات ديناميكية باس 13.4 ملم وتدعم إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي للمكالمات. هناك دعم للبلوتوث الإصدار 5.2.



يتم دعم TWS التي تحمل علامة Nord ببطارية 27 مللي أمبير في الساعة (لكل سماعة أذن) ، بينما تحتوي العلبة على بطارية 300 مللي أمبير في الساعة. في حين أن سماعات الأذن يمكن أن تدوم حتى 4.5 ساعات بشحنة واحدة ، فإن إضافة العلبة يمكن أن تستغرق عمر البطارية حتى 20 ساعة بشحنة واحدة. يدعم الجهاز الشحن السريع (عبر USB Type-C) ، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى 81 دقيقة من تشغيل الموسيقى في 10 دقائق فقط.

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لجلسات الألعاب الخالية من الانقطاعات ، تدعم سماعات الأذن زمن انتقال منخفض للغاية يبلغ 94 مللي ثانية. يأتي المنتج الصوتي مزودًا بمقاومة الغبار والعرق IPX4 ، وزوج OnePlus السريع ، ومعادل الصوت الرئيسي. يمكن إجراء الكثير من التعديلات عبر تطبيق HeyMelody.بالإضافة إلى ذلك ، تحصل سماعة Nord Buds CE على عناصر تحكم تعمل باللمس (نقرة واحدة للتشغيل / الإيقاف المؤقت ، والنقر المزدوج للأغنية التالية / استقبال المكالمة / إنهاء المكالمة ، والنقر الثلاثي للمساعد الصوتي / وضع اللعبة) ، ويدعم المساعد الصوتي ، وتنسيقات الصوت AAC / SBC.تأتي سماعة OnePlus Nord Buds CE بسعر 2299 روبية وسيكون متاحًا للشراء عبر متجر Flipkart وموقع OnePlus الإلكتروني ومتاجر OnePlus غير المتصلة بالإنترنت ، بدءًا من 4 أغسطس. ستكون سماعة Nord Buds CE الجديدة متوفرة بالون الأبيض و الرمادي.