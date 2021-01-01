إطلاق OnePlus Nord Buds CE مع إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي في الهند

قامت شركة ون بلس بتوسيع تشكيلة الصوت Nord الخاصة بها مع إطلاق سماعة Nord Buds CE في الهند. تنضم سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة حقًا إلى OnePlus Nord Buds الحديثة وتأتي مع ميزات مثل إلغاء ضوضاء AI ، ووقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة ، وأكثر من ذلك. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.
يبدو أن سماعة OnePlus Nord Buds CE مختلفًا عن سماعة Nords Buds أو أي سماعات أذن أخرى من OnePlus. تتميز بتصميم يشبه AirPods بدون أي أطراف للأذن وتأتي في علبة شحن بيضاوية الشكل. تحتوي سماعات الأذن على مشغلات ديناميكية باس 13.4 ملم وتدعم إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي للمكالمات. هناك دعم للبلوتوث الإصدار 5.2.
يتم دعم TWS التي تحمل علامة Nord ببطارية 27 مللي أمبير في الساعة (لكل سماعة أذن) ، بينما تحتوي العلبة على بطارية 300 مللي أمبير في الساعة. في حين أن سماعات الأذن يمكن أن تدوم حتى 4.5 ساعات بشحنة واحدة ، فإن إضافة العلبة يمكن أن تستغرق عمر البطارية حتى 20 ساعة بشحنة واحدة. يدعم الجهاز الشحن السريع (عبر USB Type-C) ، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى 81 دقيقة من تشغيل الموسيقى في 10 دقائق فقط.
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