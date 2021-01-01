جودة لوحات OLED ستختلف باختلاف الموديلات الأساسية والمهنية لسلسلة iPhone 14

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وفقًا للمطلعين على الصناعة ، تعد Samsung Display واحدة من موردي OLED الأساسيين لشركة آبل لسلسلة iPhone 14 القادمة. ووفقًا لتقرير جديد ، ستساعد الشركة آبل في خفض تكاليف إنتاج سلسلة iPhone 14 من خلال تطبيق مواد من درجات مختلفة للوحات OLED لطرازات iPhone 14 المختلفة.



يقال إن Samsung Display ستزود لوحات OLED لأربعة طرز من iPhone 14 ، لكن تقنية OLED لن تكون هي نفسها تمامًا في جميع المجالات. وفقًا لمراقبي الصناعة الذين استشهدت بهم The Elec ، ستستخدم سامسونج مواد منخفضة الجودة من الجيل السابق OLED على طرز iPhone 14 ذات المستوى الأدنى مع الاحتفاظ بالمواد الأكثر تقدمًا لمتغير iPhone 14 من الدرجة الأولى.



من الناحية التقنية ، ستزود Samsung Display لشركة آبل بلوحات OLED المطورة باستخدام ما يسمى بمجموعات المواد M11 و M12. تحتوي اللوحات المستندة إلى مجموعة M11 على لوحة خلفية LTPS وسيتم استخدامها في طرازي iPhone 14 مقاس 6.1 بوصة و 6.7 بوصة.

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ستستخدم طرازات iPhone 14 المتطورة من آبل لوحات OLED مع لوحة خلفية LTPO تم تصنيعها بواسطة Samsung Display باستخدام مجموعة مواد M12 الأحدث. يقال إن مجموعة مواد M12 نفسها تستخدمها شركة سامسونج لتصنيع لوحات OLED لجهاز Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 القادم.في المجموع ، يقدر مراقبو الصناعة أن Samsung Display ستزود شركة آبل بحوالي 80 مليون لوحة OLED لسلسلة iPhone 14. وفي الوقت نفسه ، سيتم الكشف عن أحدث أجهزة سامسونج القابلة للطي التي تستخدم تقنية LTPO في 10 أغسطس. وعلى الرغم من أن سلسلة iPhone 14 لم تعتمد تصميمًا قابلًا للطي ، فإن الرائدين القادمين من سامسونج و آبل سيتنافسان حتماً على نفس المجموعة من عملاء الهواتف الذكية المحتملين.