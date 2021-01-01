نظارات ذكية لضعف السمع

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بينما كانت النظارات الذكية مقيدة في يوم من الأيام بعالم الخيال العلمي ، أصدرت العلامات التجارية التي تتراوح من Snapchat إلى Facebook أجهزتها الخاصة في السنوات الأخيرة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم إطلاق نظارات ذكية للأشخاص الصم أو الذين يعانون من ضعف السمع.

تستخدم النظارات ، المسماة XRAI Glass ، الواقع المعزز لتحويل الصوت إلى تسميات توضيحية يتم عرضها على الفور أمام أعين مرتديها.

قال دان سكارف ، الرئيس التنفيذي لشركة XRAI Glass: "نحن فخورون جدًا بقدرة هذه التكنولوجيا المبتكرة على إثراء حياة الأشخاص الصم والذين يعانون من ضعف السمع ، حتى يتمكنوا من زيادة إمكاناتهم إلى أقصى حد".

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أضاف أنه "سواء كان ذلك يعني القدرة على إجراء محادثة أثناء الاستمرار في تناول العشاء أو الاستمرار في المحادثة أثناء المشي مع صديق."

تم تطوير الأجهزة بالبرنامج الذي يقوم بتحويل الصوت إلى نسخة مترجمة من المحادثة ، والتي تظهر بعد ذلك على شاشة النظارات، بفضل إمكانات التعرف على الصوت ، يمكن للنظارات تحديد من يتحدث ، وستتمكن قريبًا من ترجمة اللغات ونغمات الصوت واللهجات وطبقة الصوت.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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