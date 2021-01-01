أول سيارة خالية من الكربون في العالم



أول سيارة خالية من الكربون أول سيارة خالية من الكربون

يساهم النقل البري بنحو 16 في المائة من ثاني أكسيد الكربون العالمي - ولكن ماذا لو تمكنت سياراتنا بالفعل من التقاط هذه الانبعاثات؟.



كشف الطلاب المهندسون عن تصميمهم لأول "سيارة خالية من الكربون" في العالم، والتي تزيل وتخزن ثاني أكسيد الكربون من الهواء أثناء قيادتها على الطريق.



يتدفق الهواء من خلال شبكة في مقدمة السيارة، والتي تمر عبر مرشح يفصل ويخزن غازات الاحتباس الحراري.

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تم تصميم السيارة الكهربائية، المعروفة باسم "Zem"، بواسطة فريق TU / ecomotive من جامعة Eindhoven للتكنولوجيا في هولندا.يحتوي نموذجهم الأولى أيضًا على ألواح شمسية على سطحه وغطاء محركه، مما يتيح استخدامه كبطارية خارجية.قالت مديرة الفريق لويز دي لات: "نحن نقوم بتنظيف الهواء أثناء القيادة ونهدف إلى أن نصبح محايدين تمامًا لثاني أكسيد الكربون".أضافت "إنه لا يزال حقًا إثباتًا للمفهوم، لكن يمكننا أن نرى بالفعل أننا سنكون قادرين على زيادة سعة المرشح في السنوات القادمة".تابعت "يعتبر التقاط ثاني أكسيد الكربون شرطًا أساسيًا للتعويض عن الانبعاثات أثناء الإنتاج وإعادة التدوير".يصل مرشح Zem حاليًا إلى سعته بعد حوالي 200 ميل، عندما جمع حوالي 30 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون الغازي، يمكن تنظيف المرشحات أو استبدالها وإفراغ ثاني أكسيد الكربون الملتقط أثناء شحن السيارة الكهربائية.في حين أنه من غير الواضح ما الذي سيحدث للغاز بعد جمعه من الفلتر ، فقد استخدمت المشاريع السابقة ثاني أكسيد الكربون في صناعة مواد البناء ، أو تخزينه تحت الأرض .يدعي الفريق أنه يمكن إزالة ما يصل إلى كيلوغرامين من ثاني أكسيد الكربون لكل 12800 ميل تقطعها السيارة سنويًا باستخدام `` تقنية التقاط الهواء المباشر ''.إذا تم نشر التكنولوجيا لملايين السيارات على الطريق في جميع أنحاء العالم ، فإن لديها القدرة على تقديم مساهمة حقيقية في تقليل غازات الاحتباس الحراري.الطلاب المهندسون، الذين صنعوا سابقًا سيارات مصنوعة من النفايات البلاستيكية المعاد تدويرها ، قاموا أيضًا بتصميم السيارة بحيث يمكن إعادة تدوير أكبر قدر ممكن منها عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي.