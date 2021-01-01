ماسك: التفاعلات على تويتر أصبحت «أقل كثيرًا»

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وسط الخلاف الأخير بين إيلون ماسك وTwitter، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» أن التفاعل مع جميع حسابات Twitter تقريبًا يبدو أنه انخفض في الآونة الأخيرة.



وغرد إيلون ماسك في حسابه على Twitter ، "يبدو أن التفاعل مع جميع حسابات Twitter تقريبًا يبدو أقل بكثير في الأسابيع والأيام الأخيرة. هل هذا دقيق؟"



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ومع ذلك ، كان أتباع ماسك في يسخرون منه ، حيث علق أحد المستخدمين ، "لا ، إيلون نحن فقط نتجاهلك بنشاط، هل أنت بلا جدوى لدرجة أنك تقيس حياتك بدرجات تفاعل تويتر؟ "

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تويتر مقابل معركة المسكعرض إيلون ماسك، لأول مرة مبلغًا مذهلاً قدره 44 مليار دولار للحصول على Twitter وسط العديد من الشائعات وعدم اليقين، لكنه تراجع في النهاية عن الصفقة بسبب الكم الهائل من الحسابات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي.في يونيو من هذا العام ، ورد أن Twitter وافق على مشاركة معلوماته الكاملة حول البريد العشوائي أو "حسابات الروبوتات" ومع ذلك ، قرر إيلون ماسك الابتعاد عن الصفقة.بعد هذا الإعلان من إيلون ماسك ، رفع موقع المدونات الصغيرة دعوى قضائية ضد إيلون ماسك قبل بضعة أيام، حتى أن Twitter قدّم طلبًا لتسريع الإجراءات وطلب محاكمة لمدة أربعة أيام في سبتمبر.رفع إيلون ماسك دعوى مضادة ضد Twitter مع تصاعد المعركة القانونيةرفع إيلون ماسك لاحقًا دعوى مضادة ضد Twitter، مما أدى إلى تصعيد المعركة القانونية بشأن قراره بالابتعاد عن اتفاقية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار.ذكرت صحيفة نيويورك بوست أنه في 29 يوليو، قدم فريق ماسك القانوني الدعوى المضادة إلى محكمة ديلاوير.