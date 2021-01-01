هاتف Asus المتين وميزاته المتطورة

سرّبت مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات عن هاتف Asus الجديد الذي صنّف كأحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.
وأبرز ما يميز هاتف Asus Zenfone 9 الجديد هو هيكله المتين والمغطى بطبقة من البوليميرات الخاصة التي تجعله مقاوما للصدمات والخدوش، فضلا عن أن الهيكل محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.
وجاء هيكل الجهاز بأبعاد (146.6/68.2/9.5) ملم، وزنه 165 غ، أما شاشته فأتت من نوع بمقاس 5.9 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 240 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 800 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10 ، كما جاءت محمية بزجاج Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.
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