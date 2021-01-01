تظهر لأول مرة نيسان Z نيسمو الجديدة أثناء اختبارها في كاليفورنيا

المربع نت – جذبت نيسان اهتمام عشاق السيارات الرياضية حول العالم بالجيل الجديد كلياً من Z، بتصميم رياضي رشيق ومعدلات أداء متميزة، وتجهز العلامة اليابانية بالفعل لطرح نسخة نيسمو عالية الأداء للسيارة.
هي خطوة مفاجئة عند الأخذ في الاعتبار أن شركات السيارات تنتظر فترة مطولة بين طرح سياراتها الرياضية الجديدة وتقديم نسخة عالية الأداء لها، ولكن نيسان غير مهتمة بالانتظار، إذ بدأت بالفعل باختبار نسخة نيسمو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
تحديثات جمالية طفيفة لنيسان Z نيسمو الجديدة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!