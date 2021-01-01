تظهر لأول مرة نيسان Z نيسمو الجديدة أثناء اختبارها في كاليفورنيا

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نيسان Z نيسمو

المربع نت – جذبت نيسان اهتمام عشاق السيارات الرياضية حول العالم بالجيل الجديد كلياً من Z، بتصميم رياضي رشيق ومعدلات أداء متميزة، وتجهز العلامة اليابانية بالفعل لطرح نسخة نيسمو عالية الأداء للسيارة.

هي خطوة مفاجئة عند الأخذ في الاعتبار أن شركات السيارات تنتظر فترة مطولة بين طرح سياراتها الرياضية الجديدة وتقديم نسخة عالية الأداء لها، ولكن نيسان غير مهتمة بالانتظار، إذ بدأت بالفعل باختبار نسخة نيسمو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

تحديثات جمالية طفيفة لنيسان Z نيسمو الجديدة

من التمويهات الأمامية يبدو واضحاً أن السيارة ستحصل على تحديثات جمالية هادئة للمقدمة لتمييزها عن الموديل القياسي، كما نتوقع استلامها لتحديثات ميكانيكية مختلفة لتحسين التوجيه والتحكم والأداء.

لا توجد تفاصيل مؤكدة للوقت الحالي عن موعد طرح نيسان Z نيسمو الجديدة أو مواصفاتها التقنية المميزة ولكن نتوقع معلومات جديدة خلال الأشهر القادمة.

المصدر: المربع نت

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