تعرف على أجيال بي إم دبليو الفئة السابعة خلال 45 عامًا



بي إم دبليو بي إم دبليو

المربع نت – بي إم دبليو الفئة السابعة، هي واحدة ضمن أسطول سيارات العلامة الفاخرة، والتي تأتي منذ بداية إنتاجها في شكل السيدان. بدأت مسيرتها منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت الغاية الرئيسية من انتاجها هي منافسة مرسيدس بنز الفئة S، وجاكوار XJ في فئة سيارات الصالون الفارهة والتي تتحلى بالطابع الرياضي. وخلال المقالة التالية نرصد لكم أجيال بي إم دبليو الفئة السابعة منذ بداية إنتاجها وحتى الآن.



الجيل الأول من عام 1977 إلى 1986



بدأ إنتاج الجيل الأول من بي إم دبليو الفئة السابعة، في عام 1977، بمحرك 6 اسطوانات، لكن مع سعات مختلفة وهي 2.5 و 2.8 و3.2 و 3.3 لتر. فيما بدأت السيارة بمحركات كانت مزودة في البداية بخالط تقليدي للوقود، ومن ثم لاحقا تحولت بنظام الحقن المباشر للوقود. تم تقديم الجيل الأول من عام 1977 إلى عام 1987. تم تصميمه على هيئة طراز سيدان بأربعة أبواب. كما تم تقديمه بالعديد من الميزات الإلكترونية لأول مرة في سيارات بي إم دبليو، بما في ذلك الكمبيوتر في مقصورة القيادة، ومؤشر الصيانة، ومجهز بنظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ووسادة هوائية للسائق، وانكماش أمامي مزدوج الارتباط، ونظام التحكم في مناخ المقصورة.

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الجيل الثاني من عام 1986 إلى 1994ظهر الجيل الثاني من بي إم دبليو الفئة السابعة في عام 1986، والذي يتميز بخطوط تصميم أكثر أناقة بالمقارنة مع الجيل الأول كما أنه توفر لأول مرة بمحرك V12 بسعة 5.0 ليتر تحت تسمية 750iL. كما توفرت السيارة أيضًا بمحركات سداسية الإسطوانات سعة 3.0 لتر وأيضا 3.5 لتر. فيما بدأت محركات V8 بالظهور منذ عام 1992 بسعة 3.0 و 4.0 لتر، متصلة بناقل حركة يدوي بـ5 سرعات، أو أوتوماتيكي بـ4 أو 5 سرعات. ووصلت سرعتها القصوى إلى 250 كم/س.الجيل الثالث من عام 1994 إلى 2001في أواخر عام 1994 ظهر الجيل الثالث من بي إم دبليو الفئة السابعة، والذي تميز بتصميم يمزج ما بين الفخامة والطابع الرياضي بأسلوب مميز للغاية. بالإضافة إلى ميزات التقنية التي وفرتها بي ام دبليو، منها نظام الملاحة من خلال الأقمار الصناعية الذي يتيح معرفة الوجهة المرغوبة. وفي عام 1998 شهد الجيل الثالث من السيارة إدخال تحسينات فيس ليفت والتي ظهرت في التصميم الخارجي خاصة من خلال المصابيح الأمامية. وتوفر محرك 6 اسطوانات، سعة 2.8 لتر، ومحركين V8 بسعات 3.5 و 4.0 لتر، محرك القمة وهو V12 بسعة 5.0 لتر. متصل بناقل حركة يدوي بـ5 سرعات للمحركات السداسية الاسطوانات. وبداية من عام 1997 وحتى عام 2001 أنتجت الشركة الطراز الفاخر الطويل (ليموزين) من الفئة السابعة وأُطلق عليه اسم إل 7، وتم بناء 899 نسخة منه فقط.الجيل الرابع من عام 2001 إلى 2008في عام 2001 أطلقت العلامة الألمانية الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة الجيل الرابع من الفئة السابعة، وذلك خلال معرض فرانكفورت، والتي أثارت حينها موجة واسعة من الانتقادات بسبب التصميم الجرئ للغاية بالنسبة لسيارة صالون فارهة، وشهد هذا الجيل أيضا الظهور الأول لنظام iDrive والذي يتيح للسائق التحكم بكافة وظائف السيارة من خلال الشاشة الموجودة في لوحة القيادة واختيار الوظيفة المرغوبة من خلال تحريك العجلة المخصصة لهذه الغاية. فضلًا عن مجموعة المحركات التي توفر بها الجيل الرابع 6 اسطوانات، و8 اسطوانات V8، فيما أن الخيار الأكبر كان 12 اسطوانة V12 كان تحت تسمية 760Li.الجيل الخامس من عام 2008 إلى 2015تم إطلاق الجيل الخامس من أجيال بي إم دبليو الفئة السابعة عام 2008 والذي توفر لأول مرة بخيار الدفع الرباعي وأيضا بميزة الرؤية الليلية بفضل الأشعة تحت الحمراء وأيضا نظام التنبيه على المنطقة العمياء للسيارة. كما يوفر هذا الجيل بمحرك 6 اسطوانات، سعة 3.0 لتر، بقوة 258 حصان، بالإضافة إلى محرك 6 اسطوانات، سعة 3.0 لتر، مع شاحن تيربو،بقوة 326 حصان في الفترة ما بين 2008 إلى عام 2012 . ومحرك القمة وهو V12، سعة 6.0 لتر، بقوة 544 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات.الجيل السادس من عام 2015 وحتى الأن"ألماني الصنع بلمسات فاخرة" تعرف على أجيال بي إم دبليو الفئة السابعة خلال 45 عامًا 7في أواخر عام 2015 ظهر الجيل السادس من بي إم دبليو الفئة السابعة، حيث جاءت السيارة لأول مرة بمحرك 4 اسطوانات تحت تسمية 730i بسعة 2.0 لتر، أو 740E للمحرك الهجين القابل للشحن الخارجي علما أن المحرك يتصل بزوج من شواحن التيربو. فيما أصبح المحرك السداسي الاسطوانات متوفرًا تحت تسمية 740i/740Li حسب خيار قاعدة العجلات، بسعة 3.0 لتر مع شاحني تيربو. فيما أن خيار V8 تحت تسمية 750i/750Li بسعة 4.4 لتر مع شاحني تيربو، ينتج قوة 450 حصان. كما شهد هذا الجيل ظهور حرف M في تسمية طراز القمة M760Li وهو V12 بسعة 6.6 لتر، تيربو، بقوة 600 حصان.وفي عام 2019 شهد هذا الجيل تحديثات منتصف العمر (فيس ليفت) والتي جرى الكشف عنها خلال معرض ديترويت للسيارات، والتي كان أبرزها زيادة حجم شبكة التهوئة المزدوجة، وزيادة قوة محرك طراز 750i/750Li لينتج 523 حصان.