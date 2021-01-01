زيادات جديدة على سيارات هافال..للمرة السابعة خلال أربع شهور..

أعلنت مجموعة غبور أوتو (وكيل علامة هافال في السوق المصري) عن زيادات جديدة على سيارات هافال في السوق المصري، وتعد هذه هي الزيادة السابعة منذ مارس الماضي، ونستعرض فيما يلي قائمة أسعار هافال 2022 بعد الزيادات الأخيرة.
هافال جوليون
وتفصيلاً فإن هافال جوليون قد شهدت الزيادات الأولى لها في 21 من مارس الماضي، لتتوالى بعد ذلك الزيادات على السيارة الصينية وصولاً إلى الزيادة الأخيرة اليوم 1 أغسطس، لتصبح حصيلة الزيادات على الفئة الأولي 125 ألف جنيه،
والفئة الثانية 132 ألف جنيه، والفئة الثالثة 137 ألف جنيه وأخيراً الفئة
الرابعة بحصيلة زيادات تبلغ 136 ألف جنيه جنيه، لتصبح الأسعار كالتالي:
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