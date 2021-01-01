“سانج يونج موسو” في الكورية التي حملت شعار مرسيدس أواخر القرن العشرين



سانج يونج موسو سانج يونج موسو

المربع نت – خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، بدأت العلامات الكورية المختلفة المُصنعة للسيارات في التوسع والانتشار داخل الكثير من الأسواق حول العالم، فيما بحث البعض من تلك الشركات الكورية على المشاركة والتعاون مع كبرى شركات الصناعة عالميًا.. وفي بداية التسعينات تعاونت مرسيدس بنز مع العلامة الكورية سانج يونج، من أجل تصميم وانتاج اس يو في جديدة للأسواق العالمية.



سانج يونج موسو اس يو في ظهرت لأول مرة عام 1993



ظهرت السيارة الاس يو في سانج يونج “موسو” ، والتي كانت ثمرة هذا التعاون بين الشركتين، ودخلت خط الإنتاج عام 1993 بحيث قامت سانج يونج بإنتاجها في مصانعها، إلا أنه استفاد من محركات مرسيدس بنز، وتم تصميم السيارة من قبل البريطاني كين جرينلي، وحصلت على جائزة تصميم السيارات من معرض برمنغهام للسيارات، الذي تم استضافته في عامي 1994 و 1996. تشتهر السيارة أيضًا بقدراتها على الطرق الوعرة.

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حملت شعار سانج يونج وعبارة “مدعومًا من مرسيدس بنز”تم بيع موديل موسو عالميًا من خلال شبكة وكلاء مرسيدس بنز، وذلك لمنح سانج يونج تواجدًا في الأسواق العالمية من دون تكلفة إنشاء شبكة وكلاء بينما حصلت مرسيدس على منافس لأمثال ميتسوبيشي باجيرو ونيسان باثفايندر.حمل موسو شعار علامة سانج يونج وعبارة “مدعومًا من مرسيدس بنز” مدون عليها، إلا أن بعض الوكلاء استبدلوا شعار سانج يونج بشعار مرسيدس، ولكن ذلك لم يكن جزءًا من الاتفاقية بين الشركتين، مما أجبر مجموعة دايملر إلى التدخل ومنع الوكلاء من فعل ذلك.. وتوقف إنتاج سيارات الاس يو في موسو عام 2005 ، إلا أن الأسم مازال يستخدم على نسخة الـ بيك أب من سانج يونج ريكستون.