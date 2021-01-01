“سانج يونج موسو” في الكورية التي حملت شعار مرسيدس أواخر القرن العشرين

المربع نت – خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، بدأت العلامات الكورية المختلفة المُصنعة للسيارات في التوسع والانتشار داخل الكثير من الأسواق حول العالم، فيما بحث البعض من تلك الشركات الكورية على المشاركة والتعاون مع كبرى شركات الصناعة عالميًا.. وفي بداية التسعينات تعاونت مرسيدس بنز مع العلامة الكورية سانج يونج، من أجل تصميم وانتاج اس يو في جديدة للأسواق العالمية.
سانج يونج موسو اس يو في ظهرت لأول مرة عام 1993
ظهرت السيارة الاس يو في سانج يونج “موسو” ، والتي كانت ثمرة هذا التعاون بين الشركتين، ودخلت خط الإنتاج عام 1993 بحيث قامت سانج يونج بإنتاجها في مصانعها، إلا أنه استفاد من محركات مرسيدس بنز، وتم تصميم السيارة من قبل البريطاني كين جرينلي، وحصلت على جائزة تصميم السيارات من معرض برمنغهام للسيارات، الذي تم استضافته في عامي 1994 و 1996. تشتهر السيارة أيضًا بقدراتها على الطرق الوعرة.
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