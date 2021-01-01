تحتفل بوقاتي بـ20 عاماً على محركها W16 الأسطوري



بوقاتي بوقاتي

يقترب محرك بوقاتي الشهير W16 من يوم ميلاده العشرين. حيث وصل كأعجوبة هندسية معيارية للأداء مع سيارة بوقاتي فيرون في عام 2005.



خضع المحرك لأول اختبار له في عام 2001 وحقق قوة 1,000 حصان المطلوبة. تطلب اختبار القوة الهائلة من بوجاتي تطوير طرق جديدة لاختبار المحرك، بما في ذلك مقعد اختبار المحرك. ووفقاً لرئيس قسم تطوير المحركات بمجموعة فولكس فاجن، كارل هاينز نيومان “لم يكن هناك أي أدبيات أو بيانات تجريبية”.



لم يكن قد سبق لأي أحد في ذلك الوقت تجربة محرك إنتاج أكبر من 12 سلندر، ولا سيارة تزيد سرعتها القصوى عن 350 ك/س، وكانت إحدى العقبات الرئيسية أثناء تطوير السيارة هي التأكد من بقائها على الأرض وتمكنها من وضع كامل قوتها على الأرض.

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جدير بالذكر أن تطوير المحرك بدأ كفكرة من أفكار رئيس مجلس إدارة مجموعة فولكس واجن في عام 1997، المهندس فرديناند كارل بيش، والذي تصور لأول مرة محركاً من 18 سلندر، وتطورت الفكرة لتصبح محرك W16 الذي نعرفه اليوم.