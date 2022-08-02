أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 2-8-2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

مع بدء التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء وبدء شهر أغسطس يحب الكثير من المواطنين شراء الذهب، وتبادل التهاني والمباركات، وبلغ متوسط أسعار الذهب ببداية اليوم الثلاثاء 2- 8- 2022، و المحدد بـ عيار 18 قيمة 872 جنيها للبيع، ومبلغ 880 جنيها للشراء، وزادت التساؤلات عن أسعار الذهب اليوم من خلال المحرك العالمي “جوجل”.







أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-8-2022 فى مصر



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تستعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الذهب اليوم.وأظهر سعر المعدن الأصفر الاستقرار مع بدء تعاملات اليوم الثلاثاء الذي يوافق 2-8-2022؛ بدون أي وجود تغيير علي مستويات الأعيرة الذهبية المختلفة.وجاء أقل سعر للذهب بمصر مع بدء أول تعاملات الصباح اليوم الثلاثاء الذي يوافق 2-8-2022؛ والذي قد كان من نصيب “عيار 14” حوالي 678 جنيها للبيع، و بلغ 685 جنيها للشراء.وخلال الأسبوعين الماضي وإلى أمس الإثنين، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بمتوسط مبلغ 30 جنيها على الأقل بالجرام الواحد على مستوى الأعيرة الذهبية المتنوعة في محلات الصاغة.ارتفاع سعر الذهبوقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب اليوم في مصر قد ارتفعت بمقدار 28 جنيها في الأسواق المحلية في الأسبوعين الماضيين.وأوضح أن سوق سعر الذهب قد يشهد حالة من الارتباك، وحالة من عدم استقرار الأسعار، وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في كل من الأوقية في البورصة العالمية، وأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، وهما يكونوا من أكثر العوامل التأثيرًا في الأسعار المحلي، بجانب قد تراجع الطلب نتيجة المخاوف للمواطنين من التعرض للخسائر مع وجود فقدان الذهب لقيمة 335 جنيهًا في شهرين عقب لامس مستوى مبلغ 1300 جنيه في شهر مايو الماضي.الذهب عيار 24وبلغ أعلى سعر في الذهب بمحلات الصاغة نحو قيمة 1162 جنيها للبيع، ومبلغ 1174 جنيها للشراء والذي قد كان من نصيب عيار “ 24” الأعلى فئة.الذهب عيار 21وبلغت أسعار أشهر أعيرة الذهب انتشارا، ويكون هو عيار 21 منتشر بشكل واسع بمبلغ نحو1017 جنيها للبيع وقيمة 1027 جنيها للشراءسعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاءوسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء حوالي مبلغ 8136 جنيها للبيع ومبلغ بقيمة 8216 جنيها للشراء.