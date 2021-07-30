تتراجع صادرات الغاز المسال الأمريكية وسط طلب أوروبي قوي

تكساس بعد حريق، لكن أوروبا أخذت شريحة أكبر من مجمل الشحنات، بحسب بيانات رفينيتيف ايكون.
ويتوقع مصنع فريبورت، ثاني أكبر مصًدر للغاز المسال في الولايات المتحدة، أن يعود إلى الخدمة بشكل جزئي في 22 أكتوبر لكن إغلاقه المؤقت خفض صادرات الغاز المسال الأمريكية بحوالي 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا.
وقيًد الحريق صادرات الغاز المسال الأمريكية وسط طلب قوي في أوروبا حيث يسعى المشترون لاستبدال الإمدادات الروسية.
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