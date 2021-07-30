يتخارج بنك مصر من «المالية والصناعية» بقيمة 145 مليون جنيه

أعلن بنك مصر، عن إتمام صفقة بيع كامل حصته برأسمال الشركة المالية والصناعية المصرية البالغة 7.265.009 سهم بنسبة 9.98% من إجمالي رأسمال الشركة بقيمة 145 مليون جم وذلك لصالح شركة ميدفيرت مصر للاستثمار (وهي شركة رائدة في تجارة الأسمدة).
وتعمل الشركة المالية والصناعية المصرية في قطاع الأسمدة وتعتبر واحدة من أكبر الشركات المصرية المنتجة للأسمدة الفوسفاتية، ويتمثل نشاط الشركة في إنتاج وتصنيع المواد الكيماوية والأسمدة والمخصبات الزراعية بكافة أنواعها. وقد تأسست الشركة عام 1929 كشركة مساهمة مصرية لتكون رائدة صناعة الاسمدة الفوسفاتية في مصر والشرق الأوسط.
وحققت الشركة إيرادات بلغت 855 مليون جم عن الربع الأول من العام المالي 2022 بمعدل نمو 81% عن الربع الأول من العام السابق وبلغت صافي أرباح الشركة 236 مليون جم عن نفس الفترة بمعدل نمو 5 أضعاف عن العام المالي السابق.
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