بسبب شطيرتا "ماكدونالدز" غرامة كبيرة لمسافر..

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صورة الخبر: شطيرة
شطيرة

فُرضت غرامة بقيمة حوالي ألفي دولار أميركي على مسافر وصل إلى أستراليا من إندونيسيا بعدما عثر حرس الحدود على شطيرتي "ماكمافن" وأخرى مخبّأة في حقيبة الظهر التي يحملها.

واشتمّ كلب التفتيش الأمني الحيوي، المأكولات في الحقيبة في مطار داروين، متسببا بفرض غرامة عالية على صاحبها، وفق ما كشف مسؤولون الاثنين.

وتعليقا على هذه الحادثة، صرّح وزير الزراعة الأسترالي موراي وات: "ستكون هذه أغلى وجبة ماكدونالدز اشتراها هذا المسافر".

وتطبّق أستراليا سياسة صارمة في مجال الأمن الحيوي في مسعى إلى حماية قطاعها الزراعي الكبير من الآفات والأمراض.

ورفعت السلطات مستوى الإنذار بعد تفشّي الحمى القلاعية في إندونيسيا، فارضة فحصا دقيقا على كل اللحوم المستوردة من هذا البلد.

ولا تشكّل هذه الحمى خطرا على الإنسان، لكنها من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تصيب المواشي.

وتضاهي هذه الغرامة بقيمتها البالغة 2664 دولارا أستراليا ثمن 567 شطيرة "ماكمافن" في سيدني أو كلفة عدّة تذاكر سفر إلى بالي، وفقما ذكرت "فرانس برس".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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