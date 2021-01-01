إليك هذه الوصفات للتخلص من تقشير الجلد بعد المصيف..



تقشير الجلد بعد المصيف تقشير الجلد بعد المصيف

يهرب الكثير من الأشخاص هذه الأيام من حرارة الصيف أو لقضاء فترة العطلة الصيفية والاجازة الخاصة بهم على الشواطئ والنزول إلى البحر، وبسبب حرارة الشمس وملوحة البحر يحدث تقشير واسمرار بشكل كبير في البشرة، حتى وأن تم وضع صن بلوك، لذا يستعرض اليوم السابع مع خبيرة العناية والتجميل مروة نصار بعض الوصفات الطبيعية لتقشير البشرة بشكل لطيف وأمن كما يلي:



ماسكات العسل الأبيض:

قالت خبيرة العناية إن من أكثر الوصفات الآمنة لتقشير البشرة ماسك العسل الأبيض والذي يوضع مباشرة على البشرة التي احترقت من الشمس ويترك لمدة خمس دقائق، ثم يشطف بالماء الفاتر.



ماسكات الزبادي والخيار المبشور:

وتابعت خبيرة العناية أن من أفضل المكونات لتقشير البشرة واستعادة رونقها هي ماسك الزبادي مع إضافة قطع الخيار المبشور ناعما ووضعه مباشرة على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف جيداً، ويمكن تكرار الأمر كل يومين حتى ينتهي التقشير تماماً.

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ماسك الافوكادو والعسل:وأضافت خبيرة العناية أن من أهم الوصفات التي لا يعرفها الكثيرون هي ماسكات الافوكادو بالعسل، حيث يتم هرس ثمرة واحدة من الافوكادو ووضع ملعقة من العسل الأبيض حتى يصبح المزيج كريمي وناعماً جداً، ثم يفرد على البشرة المحترقة من الشمس ويترك حتى يجف تماماً، ثم يشطف جيداً بالماء الفاتر، وهذا الماسك كما أوضحت خبيرة العناية يفضل عمله مرة كل أسبوع وفي الأوقات العادية وليست وقت المصيف فقط، لأنه يوحد لون البشرة ويرطبها بشكل كبير.