كأس سوبر بين بطلى الدورى المصرى والسعودى فى قطر

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، مساء اليوم الإثنين، أن استاد لوسيل أكبر الملاعب المستضيفة لمونديال قطر 2022، سيحتضن مواجهة كأس سوبر "لوسيل" بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري يوم 9 سبتمبر المقبل.
وذكر البيان الذى نشرته الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم "قطر 2022": "استاد لوسيل، أكبر استادات البطولة الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، سيحتضن مباراة كأس سوبر لوسيل، بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري، يعقبها حفل غنائي، في التاسع من الشهر المقبل".
وأضاف البيان "يقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل العصرية، على مسافة 15 كلم إلى الشمال من العاصمة القطرية الدوحة، ويستضيف مباريات في جميع مراحل منافسات مونديال قطر 2022، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختاماً بنهائي البطولة يوم 18 ديسمبر، تزامناً مع احتفالات قطر باليوم الوطني.
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