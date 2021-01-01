تعرف علي تفاصيل مقتل زعيم تنظيم القاعدة .. فيديو

قالت حركة طالبان، إن الغارة الأمريكية نفذتها طائرة بدون طيار على منزل في منطقة شيربور بالعاصمة كابول، موضحة أن الغارة وقعت في منطقة "شيربور" بكابل بعد السادسة صباحا من يوم الأحد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضافت حركة طالبان، أن الغارة التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري انتهاك لسيادة أفغانستان وتتعارض مع اتفاق الدوحة.
وتابعت حركة طالبان، أن الغارة الأمريكية التي قتلت الظواهري تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان.
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