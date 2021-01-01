تعرف علي تفاصيل مقتل زعيم تنظيم القاعدة .. فيديو

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صورة الخبر: مقتل زعيم تنظيم القاعدة
مقتل زعيم تنظيم القاعدة

قالت حركة طالبان، إن الغارة الأمريكية نفذتها طائرة بدون طيار على منزل في منطقة شيربور بالعاصمة كابول، موضحة أن الغارة وقعت في منطقة "شيربور" بكابل بعد السادسة صباحا من يوم الأحد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت حركة طالبان، أن الغارة التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري انتهاك لسيادة أفغانستان وتتعارض مع اتفاق الدوحة.

وتابعت حركة طالبان، أن الغارة الأمريكية التي قتلت الظواهري تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان.

وفى وقت سابق قالت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في الغارة الأمريكية على أفغانستان.



وقالت المصادر إن الغارة الأمريكية لطائرة بدون طيار في أفغانستان أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وأوضحت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيكشف عن تفاصيل عملية للتخلص من هدف مهم تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان.

https://twitter.com/i/status/1554230645571944454

المصدر: العربية

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