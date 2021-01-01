مسحة كورونا إيجابية لبايدن بعد فحصين سلبيين

قال طبيب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إن اختبار الأخير للكشف عن "كوفيد-19" جاء "إيجابيا كما كان متوقعا"، مضيفا أن الرئيس "ما زال يشعر بأنه على ما يرام، وسيواصل إجراءات العزل".
وقال كيفن أوكونور في رسالة نشرتها الرئاسة أن الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 79 عامًا لا يزال في الحجر "حرصا منه على حماية" من حوله.
وكانت نتيجة فحص جو بايدن إيجابية في 21 يوليو مع "أعراض خفيفة" وخرج من الحجر،الأربعاء، بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية.
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