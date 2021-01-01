غارة أميركية تقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

قال مراسل وكالة "أسوشيتد برس" على موقع تويتر"، صباح يوم الثلاثاء، إن غارة أميركية قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، نهاية الأسبوع الماضي، في أفغانستان.
وفي وقت سابق من الاثنين، قال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، إن وكالة المخابرات المركزية شنت غارة بطائرة مُسيرة في أفغانستان، في مطلع الأسبوع.
وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن الضربة وقعت في كابول يوم الأحد. ولم يذكرا تفاصيل عن الهدف أو ماإذا كان هناك ضحايا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!