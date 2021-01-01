غارة أميركية تقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

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زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري


قال مراسل وكالة "أسوشيتد برس" على موقع تويتر"، صباح يوم الثلاثاء، إن غارة أميركية قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، نهاية الأسبوع الماضي، في أفغانستان.

وفي وقت سابق من الاثنين، قال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، إن وكالة المخابرات المركزية شنت غارة بطائرة مُسيرة في أفغانستان، في مطلع الأسبوع.

وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن الضربة وقعت في كابول يوم الأحد. ولم يذكرا تفاصيل عن الهدف أو ماإذا كان هناك ضحايا.

وكان كبير المتحدثين باسم حركة طالبان قد قال إن الولايات المتحدة شنت هجوما بطائرة مسيرة على مبنى سكني في كابول، في مطلع الأسبوع.

وقال ذبيح الله مجاهد في بيان إن الهجوم وقع يوم الأحد وتدينه الحركة، باعتباره انتهاكا "للمبادئ الدولية" واتفاق 2020 المتعلق بانسحاب القوات الأمريكية.

المصدر: أسوشيتد برس

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