الأعلى للجامعات يحدد شروط قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات الحكومية

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، جدول امتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات التجارة، الهندسة، الحقوق، الزراعة، بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2022/2023، مؤكدا أن الامتحانات ستبدأ الأحد 18 سبتمبر 2022 وتستمر حتى الخميس 29 سبتمبر 2022.



قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات الحكومية 2022

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات في بيان له، أنه سيتم قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات بشرط حصولهم على 75% على الأقل من المجموع الكلي للاختبارات، في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات أو المعهد الفني الصناعي بشبرا شعبة معامل بيولوجية، بالفرقة الثانية بكليات الزراعة بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2022/2023.



وشدد الأعلى للجامعات أنه لن يتم السماح، لطلاب الحاصلين على الدبلومات المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات، ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية نظام الخمس سنوات دفعتي 2020-2021، والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها التجارة – الزراعة - الحقوق – الهندسة بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2022/2023، ويتم التأكد من ذلك بقيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيانات الطلاب الذين يتم ترشحيهم لهذه الكليات سنويًا من هذه الفئة من الطلاب لإدراجها بالبرنامج الخاص بالتقدم لهذه الاختبارات.

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وأوضح الأعلى للجامعات، أنه سيتم تعديل مسمى المسابقة الموحدة والمسابقة المركزية لتصبح تحت مسمى واحد وهو اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية، للقبول بإحدى كليات الهندسة – التجارة – الزراعة – الحقوق.وأضاف الأعلى للجامعات، أنه تم توحيد فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين يتم احتسابهما بداية من عام حصول الطالب على المؤهل، على أن يطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية هذا العام 2022 والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد اعتبارًا من عام 2022/2023.