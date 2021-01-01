دراسة .. مرضى الكلى أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب



مرضى الكلى مرضى الكلى



أظهرت دراسة جديدة، أن مرضى الكلى، معرضون للوفاة بنسبة 20%، بسبب أمراض القلب، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.



1.8 مليون يعاني من مرض الكلى



وكشفت الدراسة أن ما يقرب من 1.8 مليون شخص في المملكة المتحدة، يعانون من أمراض الكلى المزمنة، حيث لا تعمل الأعضاء بالشكل المطلوب.

لكن هذه الحالة يمكن أن تضغط أيضًا على القلب، حيث أظهرت الدراسات أن من يعانون من أمراض الكلى هم أكثر عرضة 20 مرة من غيرهم للوفاة من مشاكل في القلب، وذلك لأنه يضطر إلى الضخ بقوة أكبر من المعتاد لتوصيل الدم إلى الكلى المعطلة.

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الاكتشاف المبكر من المرض يقل من مضاعفاتهوقالت فيونا لاود، مديرة السياسات في مؤسسة Kidney Care UK الخيرية، ومؤلفة الدراسة: معظم الناس ببساطة لا يدركون الدور الحيوي، الذي تلعبه كليتهم حتى يتوقفوا عن العمل بشكل صحيح.وأضافت لاود في إفادة صحفية: إذا تم الكشف في وقت مبكر بما فيه الكفاية، يمكن تأخير المزيد من الضرر أو التدهور أو حتى منعه، وتشمل خطوات تقليل المخاطر التوقف عن التدخين وتقليل تناول الملح وفقدان الوزن.وفي وقت سابق، كشفت دراسة أخرى، أن تناول كأس من النبيذ الأحمر كل يوم، يحمي من الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية ومرضى السكري.وأظهرت الدراسة الدنماركية أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عام، ويتجنبوا تناول الكحول، لا يتمتعنون بصحة جيدة.وأكد الباحثون أن تناول كأس واحد يوميًا من النبيذ يقي من الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتات الدماغية، لمن تقل أعمارهم عن 40 عام.