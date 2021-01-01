اتصالات ودية جديدة .. الأهلي يجدد التفاوض مع بنشرقي

آخر الأخباراخبار الرياضة › اتصالات ودية جديدة .. الأهلي يجدد التفاوض مع بنشرقي

صورة الخبر: بنشرقي
بنشرقي


يواصل مسئولو الأهلي، محاولاتهم لإقناع الجناح المغربي أشرف بنشرقي، بالانتقال لصفوف المارد الأحمر بعد رحيله عن الزمالك.

وعلم كووورة أن الساعات الماضية شهدت اتصالات ودية جديدة بين الأهلي وأشرف بنشرقي، من أجل التفاوض على المقابل المالي، للموافقة على اللعب لصالح الشياطين الحمر.

وطلب المغربي أشرف بنشرقي في وقت سابق، الحصول على 3 ملايين دولار في الموسم الواحد، ويحاول الأهلي التوصل لاتفاق مع اللاعب لخفض مطالبه المالية.

ويبحث الأهلي عن تدعيم فريقه بصفقات سوبر في الموسم الجديد، بعد تراجع مستوى معظم لاعبيه، وفي مقدمتهم الأجانب مثل الموزمبيقي لويس ميكيسوني.

وانتهى عقد أشرف بنشرقي مع الزمالك، ورحل عنه هذا الصيف، ويفاضل حاليا بين مجموعة كبيرة من العروض.

المصدر: كووورة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اتصالات ودية جديدة .. الأهلي يجدد التفاوض مع بنشرقي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23076

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager