اتصالات ودية جديدة .. الأهلي يجدد التفاوض مع بنشرقي



بنشرقي بنشرقي



يواصل مسئولو الأهلي، محاولاتهم لإقناع الجناح المغربي أشرف بنشرقي، بالانتقال لصفوف المارد الأحمر بعد رحيله عن الزمالك.



وعلم كووورة أن الساعات الماضية شهدت اتصالات ودية جديدة بين الأهلي وأشرف بنشرقي، من أجل التفاوض على المقابل المالي، للموافقة على اللعب لصالح الشياطين الحمر.



وطلب المغربي أشرف بنشرقي في وقت سابق، الحصول على 3 ملايين دولار في الموسم الواحد، ويحاول الأهلي التوصل لاتفاق مع اللاعب لخفض مطالبه المالية.

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ويبحث الأهلي عن تدعيم فريقه بصفقات سوبر في الموسم الجديد، بعد تراجع مستوى معظم لاعبيه، وفي مقدمتهم الأجانب مثل الموزمبيقي لويس ميكيسوني.وانتهى عقد أشرف بنشرقي مع الزمالك، ورحل عنه هذا الصيف، ويفاضل حاليا بين مجموعة كبيرة من العروض.