اتصالات ودية جديدة .. الأهلي يجدد التفاوض مع بنشرقي

يواصل مسئولو الأهلي، محاولاتهم لإقناع الجناح المغربي أشرف بنشرقي، بالانتقال لصفوف المارد الأحمر بعد رحيله عن الزمالك.
وعلم كووورة أن الساعات الماضية شهدت اتصالات ودية جديدة بين الأهلي وأشرف بنشرقي، من أجل التفاوض على المقابل المالي، للموافقة على اللعب لصالح الشياطين الحمر.
وطلب المغربي أشرف بنشرقي في وقت سابق، الحصول على 3 ملايين دولار في الموسم الواحد، ويحاول الأهلي التوصل لاتفاق مع اللاعب لخفض مطالبه المالية.
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