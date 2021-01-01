أبرزها البرقوق والزبادي .. 5 أطعمة تعزز المناعة

توجد بعض الأطعمة التي تعزز المناعة، والتي يمكن إضافتها في النظام الغذائي الخاص بكل شخص، ويساعد النظام الغذائي الصحي في الحفاظ على حياة الإنسان، خاصة في فصل الصيف، حيث يصاب الكثير من الناس بعدوى بكتيرية مختلفة.
ويجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي على أطعمة تعزز المناعة، منها الفواكه والخضروات للحفاظ على صحة جيدة، حيث تساعد الفواكه والخضروات مكافحة الالتهابات وتقوية المناعة، كما يساعد النظام الغذائي الصحي، في إنقاص الوزن الزائد والوقاية من الأمراض.
5 أطعمة تعزز مناعة الجسم
البرقوق
البرقوق من الأطعمة التي تعزز مناعة الجسم والنظام الغذائي الغني بالبرقوق يقوي مناعتك، ويحتوي على فيتامين C وK والبوتاسيوم والنحاس والألياف، ويساعد البرقوق أيضًا في علاج الإمساك.
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