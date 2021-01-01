أبرزها البرقوق والزبادي .. 5 أطعمة تعزز المناعة



أطعمة تعزز المناعة أطعمة تعزز المناعة



توجد بعض الأطعمة التي تعزز المناعة، والتي يمكن إضافتها في النظام الغذائي الخاص بكل شخص، ويساعد النظام الغذائي الصحي في الحفاظ على حياة الإنسان، خاصة في فصل الصيف، حيث يصاب الكثير من الناس بعدوى بكتيرية مختلفة.



ويجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي على أطعمة تعزز المناعة، منها الفواكه والخضروات للحفاظ على صحة جيدة، حيث تساعد الفواكه والخضروات مكافحة الالتهابات وتقوية المناعة، كما يساعد النظام الغذائي الصحي، في إنقاص الوزن الزائد والوقاية من الأمراض.



5 أطعمة تعزز مناعة الجسم

البرقوق

البرقوق من الأطعمة التي تعزز مناعة الجسم والنظام الغذائي الغني بالبرقوق يقوي مناعتك، ويحتوي على فيتامين C وK والبوتاسيوم والنحاس والألياف، ويساعد البرقوق أيضًا في علاج الإمساك.

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خياريوفر الخيار ترطيب الجسم الذي يحتاجه بشدة، والخيار غني بالبوتاسيوم والمنغنيز والنحاس وكذلك فيتامينات أ، ب، ج، ك.الزنجبيلالزنجبيل من الأطعمة تعزز المناعة له خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة ومضادة للالتهابات، ويحتوي على مضادات الأكسدة ويعزز جهاز المناعة، ويستخدم هذا العلاج في المنزل لمجموعة متنوعة من حالات نزلات البرد والسعال.الزباديتعمل الأطعمة الدافئة بطبيعتها (مثل الزبادي) على تعزيز المناعة، ويحتوي اللبن الزبادي على "البكتيريا الجيدة" التي تعمل على تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية ومناعة الأمعاء.المكسراتتعتبر المكسرات إضافة ممتازة للنظام الغذائي، وتحتوي المكسرات على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، لذلك يعمل على تعزيز المناعة، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الخلايا.