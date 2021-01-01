اليوم .. فتح باب التحويل من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم



نموذج تحويل من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم نموذج تحويل من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم



تبدأ اليوم الإثنين 1 أغسطس 2021، عمليات التحويل للطلاب بين المعاهد الأزهرية، ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي من المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس 2022.



جدير بالذكر أن التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم، والتعليم الفني، مقتصر فقط على الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم، حيث يمنع التحويل للطلاب الذين بدأو الدراسة بالفعل في الصف الثالث الإعدادي بالمعاهد الأزهرية، استعدادًا للدخول في مرحلة التعليم الثانوي، والتي تخضع لعوامل قبول تختلف عن وزارة التربية والتعليم، وهو ما يفسر عدم قبول الوزارة لتحويل طلاب المعاهد الأزهرية في هذه المرحلة، إلى مدارسها.



يشترط للتحويل من المعاهد الأزهرية إلى مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية الحلقة الابتدائية التي تقدم بها للأزهر الشريف.

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وفي وقت سابق، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها للمديريات التعليمية ضوابط تحويل طلاب المعاهد الأزهرية لمدارس الوزارة، مبينة أسباب عدم جواز التحويل لطلاب المرحلة الثانوية.وذكرت وزارة التربية والتعليم في خطابها، أن أسباب عدم جواز التحويل لطلاب المرحلة الثانوية، هي التباين الكبير في المواد وطبيعة الدراسة فيها وخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها في الأزهر الشريف.