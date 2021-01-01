تفاصيل السيطرة على حريق داخل مبنى الشهر العقاري بالدقي

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صورة الخبر: حريق فرع الشهر العقاري في الدقي
حريق فرع الشهر العقاري في الدقي


نشب حريق هائل في فرع الشهر العقاري بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، اليوم الاثنين الموافق 1 من شهر يوليو الجاري، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق من أجل السيطرة على النيران، وسرعة إخمادها.


بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في محافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في فرع الشهر العقاري الواقع في ميدان المساحة بمنطقة الدقي، وعلى الفور تم الدفع بـ عدد من سيارات الإطفاء من أجل إخماد النيران المشتعلة، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتصاعدت ألسنة اللهب والأدخنة من مبنى الشهر العقاري بعد نشوب الحريق به، وتحديدًا من الطابق الثامن داخل غرفة بها عدد 15 جهاز كمبيوتر، ولكن على الفور تعاملت قوات الحماية المدنية مع الوضع لإخماد النيران، وتم فرض كردون أمني للحفاظ على سلامة المواطنين، ومنع امتداد الحريق.


ونجح رجال الإطفاء من السيطرة سريعًا على الحريق، وإخماد النيران المشتعلة بعدما تم الدفع بـ عدد من سيارات الإطفاء، وفقًا لتوجيهات اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية في محافظة الجيزة.

وتبين من خلال المعاينات والفحوصات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن الحريق نشب داخل مبنى الشهر العقاري في منطقة الدقي، إثر حدوث ماس كهربائي، وذلك بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة اليوم.

المصدر: cairolive24

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