علاج تقرحات الفم بطرق طبيعية خلال ثوانِ



علاج تقرحات الفم علاج تقرحات الفم



تعد تقرحات الفم أو قرح الفم من أكثر المشكلات الصحية البسيطة شيوعًا، توجد بشكل شائع في اللثة ، ولكن يمكن أن تتطور أيضًا حول منطقة التصلب والجزء الداخلي من الشفة السفلية.



ويمكن أن تكون مؤلمة للغاية، خاصة إذا تم لمسها أثناء تنظيف الأسنان أو تناول الطعام، يمكن أن تتطور تقرحات الفم أيضًا نتيجة للحساسية الغذائية أو نقص التغذية ويمكن أن تستمر أحيانًا لمدة أسبوع أو أكثر.





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طرق منزلية لعلاج تقرحات الفمالعسل: العسل مضاد للميكروبات بشكل طبيعي وله خصائص التئام الجروح، يسرع الشفاء الطبيعي لتقرحات الفم ويبقيها خالية من العدوى، كما أنه يخفف التهيج والتورم، ضع القليل من العسل على القرحة واتركها لبضع ساعات، ستشعر بالتأكيد ببعض الراحة.زيت جوز الهند: يحتوي زيت جوز الهند على مكونات واسعة من مضادات الميكروبات التي يمكن أن تعالج تقرحات الفم بشكل طبيعي، كما أنه مضاد للالتهابات ومسكن، تعمل هذه الخصائص على تخفيف التورم والألم الناجمين عن قرحة الفم.أوراق التولسي: أوراق التولسي معروفة بخصائصها الطبية وهي علاجية للغاية، امضغ بعض الأوراق الطازجة واشرب بعض الماء حتى تبتلعها، قد تكون مريرة بعض الشيء ، لكنها تعمل بشكل جيد .