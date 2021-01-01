التخلي عن الحلويات يخلصك من الوزن الزائد ويحسن مزاجك



التخلي عن الحلويات التخلي عن الحلويات

يمكن أن يؤثر تناول الكثير من السكر في نظامك الغذائي على احتمالية الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وحتى أمراض القلب.







ومع ذلك ، إذا كنت تتطلع للتخلص من الحلويات من نظامك الغذائي ، إما بشكل كامل أو مؤقت ، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات ملحوظة في جسمك وفي مزاجك.

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تحدثنا مع خبراء الصحة الذين يفكرون في كيف أن عدم تناول الحلويات يمكن أن يؤدي إلى العديد من التحسينات.قد تبدو أصغر سنايتسبب السكر في تكوين الجلوكوز ، وهي عملية ترتبط بها جزيئات السكر وتشوه الكولاجين والإيلاستين في بشرتنا". الكولاجين والإيلاستين هما البروتينان الرئيسيان اللذان يمنحان بشرتنا خصائصها الشابة والمرنة ، لذلك نريد الحفاظ عليها قدر الإمكان ".إن التخلي عن (أو تقليل) كمية السكر التي تتناولها يمكن أن يقلل أيضًا من ارتفاع الجلوكوز والأنسولين في مجرى الدم ، مما يقلل من الالتهابات المزمنة والحادة المرتبطة بالشيخوخة "، فيمكنك الحصول على توهجك في غضون 14 يومًا من التخلي عن السكرتحسين مزاجكالسكر يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن ، مما يؤثر على وظائف المخ." عندما تتوقف عن تناول السكر ، قد تشعر أن الضباب يزول ، جنبًا إلى جنب مع حالتك المزاجية ، في غضون أسبوع إلى أسبوعين فقط ، على حد قولها. يساعد البحث في دعم هذا. النساء اللواتي تناولن الأطعمة التي تحتل مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم ، بما في ذلك تلك الغنية بالسكر المضاف ، كانوا أكثر عرضة للاكتئاب من النساء اللواتي تناولن كمية أقل من هذه الأطعمة ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 في The American Journal o f Clinical Nutrition .إذا كنت تتحكم في ارتفاع السكر ، فأنت تحافظ على مزاجك تحت السيطرة ،التخلص من الوزن الزائديمكن أن يكون السكر مدمنًا ، وعندما نخفض الكمية التي نتناول الحلويات ، فإنه يوقف أيضًا الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، لذلك نستهلك سعرات حرارية أقل ونفقد الوزن". يقول جيلمور: "عندما تأكل السكر المكرر ، قد لا يحصل جسمك على إشارة بأنك ممتلئ ، مما يتسبب في استهلاك الكثير من السعرات الحرارية وزيادة الوزن" ،فعندما تستبدل السكر بأطعمة مغذية كاملة ، فإن هرموناتك ينظم بشكل طبيعي ، ويرسل إشارات إلى الدماغ عندما تأكل ما يكفي ". ونتيجة لذلك ، ستفقد الوزن دون بذل مجهود كبيريقلل الاصابة من نزلات البردالحلويات والسكر يساهم في الالتهابات المزمنة ، مما يقلل من قدرة جهاز المناعة لدينا على محاربة نزلات البرد والإنفلونزا. ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول السكر؟ "من المحتمل أن يكون لديك عدد أقل من الزكام على مدار العام ، وقد يساعد أيضًا في تقليل أعراض الحساسية والربو