تناول هذه الأطعمة لو بتعاني من جفاف العين

العين الجافة هي حالة مزمنة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من الدموع لترطيب العينين، تشمل أعراض جفاف العين التهيج ، والحرقان ، والتشنج ، وصعوبة القراءة أو النظر إلى الشاشة لفترات طويلة من الزمن.
ويساعد اتباع نظام غذائي مغذي هو جزء أساسي للتأكد من بقاء عينيك في صحة جيدة، هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة عينيك وتمنعك من الإصابة بأمراض معينة في العين.
أطعمة تساعد في علاج جفاف العين
سمك
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