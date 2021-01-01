تناول هذه الأطعمة لو بتعاني من جفاف العين



جفاف العين جفاف العين



العين الجافة هي حالة مزمنة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من الدموع لترطيب العينين، تشمل أعراض جفاف العين التهيج ، والحرقان ، والتشنج ، وصعوبة القراءة أو النظر إلى الشاشة لفترات طويلة من الزمن.



ويساعد اتباع نظام غذائي مغذي هو جزء أساسي للتأكد من بقاء عينيك في صحة جيدة، هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة عينيك وتمنعك من الإصابة بأمراض معينة في العين.



أطعمة تساعد في علاج جفاف العين

سمك

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السمك طريقة مثالية لمواجهة جفاف العين، تحتوي الأسماك على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب في العين وخاصة القنوات الدمعية، الأسماك التي تحتوي على معظم العناصر الغذائية هي السلمون والهلبوت والرنجة والتونة وغيرها.الخضروات الورقيةالخضار الورقية الخضراء غنية بفيتامين C ، وهو عنصر غذائي آخر يساهم في صحة العين، فيتامين ج مضاد للأكسدة يلعب دورًا مهمًا في محاربة الأضرار التي تسببها الشيخوخة، كما أنه يحتوي على حمض الفوليك الذي يمكن أن يمنع المشاكل المتعلقة بالعين وفقدان البصر، أفضل الخضروات الغنية بفيتامين ج وحمض الفوليك هي اللفت والكرنب والسبانخ.