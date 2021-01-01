دواء لعلاج الزوائد الجلدية خلال أيام



لعلاج الزوائد الجلدية لعلاج الزوائد الجلدية



يقول بعض الأطباء أن أفضل علاج للثآليل هو عدم العلاج على الإطلاق، كما يطور معظم الناس استجابة مناعية تؤدي إلى اختفاء الثآليل من تلقاء أنفسهم.



كما يختفي خُمس الثآليل في غضون ستة أشهر ، ويزول ثلثاها في غضون عامين، ومع ذلك ، إذا لم تختف ثؤلولك ، أو إذا كانت قبيحة المظهر أو غير مريحة ، يمكنك تجربة العلاج الذاتي أو طلب المساعدة من طبيبك.



وإذا كنت تعاني من مرض السكري أو ضعف في جهاز المناعة ، فمن المستحسن تجنب العلاج الذاتي والمتابعة مع طبيبك بدلاً من ذلك.

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ولكن كشف الصيدلي لطفي الخزاعي عن أفضل دواء لإزالة الثآليل في الجسم، من خلال فيديو قام بنشرة عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي تيك توك.وأكد من خلال الفيديو أن ، محلول أفوماك لثآليل الرقبة والجسم واليدين، وأضاف أيضًا أن "كريم الدارة لعلاج الثآليل التناسلية" .وإليك بعض طرق العلاج الأخرى أيضًاتجميده بالنيتروجين السائل.حرقه بإبرة كهربائية أو ليزر.تطبيق الأحماض للمساعدة في تدمير البثور.حقن عقار يسمى بليوميسين في الثؤلول (الذي يقتل الفيروس) ، ويستخدم للحالات الشديدة.حقن مستضد المبيضات لتحفيز جهاز المناعة في الجسم لمحاربة الثؤلول.وصف دواء موضعي يسمى imiquimod ( Aldara ) ، والذي يحسن قدرات الجسم القتالية، هذا مفيد بشكل أساسي للثآليل التناسلية.