تعرف كيف يمكن لخريجي هذا العام الاحتفال بنجاحهم في الفضاء؟

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يبدو أن طلاب التخرج هذا العام هم الأسوأ حظًا دون غيرهم، حيث أفسد كورونا فرحتهم بالاحتفال باتمام مراحلهم التعليمية، لكن هذا قد يكون خاطئًا إذا أقيم الاحتفال في الفضاء.



أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” وشركة “سبيس إكس” المتخصصة في الفضاء دعوة عامة لجميع طلاب العالم، المقرر تخرجهم هذا العام ولن يتمكنوا من عقد حفلات التخرج، إلى المشاركة في حفل التخرج بالفضاء.



تعرّف إلى المستفيدين من دعوة “ناسا” وسبيس إكس” للاحتفال في الفضاء

الاحتفال في الفضاء

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أكدت شركة “سبيس إكس” أن الدعوة جاءت تضامنًا مع طلاب التخرج هذا العام الذين حرمتهم الإجراءات الاحترازية المتبعة عالميًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19?، من حفلات التخرج الخاصة بهم.وذكر الموقع الخاص بالشركة، أن جميع طلاب العالم لهم الحق في المشاركة والاستفادة من تلك الدعوة، عن طريق إرسال صورهم في المكان المخصص لرحلة مركبة الفضاء “Crew Dragon” المقبلة على الموقع الإلكتروني، بشكل مجاني تمامًا.فسيفساء للكرة الأرضية بصور طلاب العالم لـ الاحتفال في الفضاءاطلاق صاروخ سبيس إكسأعلنت شركة الفضاء، عن خطتهم لتجميع صور طلاب العالم في شكل فسيفساء للكرة الأرضية، لترسل على متن الرحلة المقبلة، لـ الاحتفال في الفضاء رفقة كل من رائدي الفضاء بوب بكنكن ودوغلاس هيرلي إلى محطة الفضاء الدولية.ومن المقرر أن تنطلق الرحلة يوم الأربعاء، 27 مايو 2020 من إحدى محطات “سبيس إكس” بالمنطقة الشرقية، ويتم بث الرحلة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني، في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر.