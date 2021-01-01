طريقة تشغيل الإنترنت بدون خط أرضي

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على الرغم من رغبة العديد من المصريين في استخدام الإنترنت المنزلي إلا أن الخط الأرضي عائقًا لهم، فكيف يتم تشغيل الإنترنت بدون خط أرضي ؟



تشترط شركات الاتصالات في مصر وجود خط أرضي لتركيب الإنترنت المنزلي وتشغيل الراوتر، وهو الشرط الذي قد يكون تعجيزي للبعض.



لكن هناك دائمًا حلول للمشاكل، وفي هذا التقرير يقدم موقع “يلا بيزنس” حل مشكلة عدم وجود خط أرضي لتشغيل الإنترنت.

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كيفية تشغيل الإنترنت بدون خط أرضييمكن عمل ذلك عن طريق الذهاب إلى أحد فروع شركة المصرية للاتصالات المعتمدة وشراء أحد الأجهزة التي تدعم هذه الخدمة.وشتمل تلك الأجهزة على سبيل المثال جهاز الـ MIFIموديل الجهاز (E5573)، وهو مودم محمول يدعم شبكة الجيل الرابع ومتوافر به لاسلكي.ويبلغ سعر هذا الجهاز 600 جنيه شامل الضريبة، وهو متوافق مع الجيل الرابع والثالث، كما أن سرعة الشبكة اللاسلكية فيه تصل إلى 150 ميجا/ث.ويتميز الجهاز بدعمه عدد مستخدمين يصل إلى 16 مستخدمًا عن طريق الواي فاي، وهو مدعم ببطارية قابلة للشحن سعة 1500 مللي أمبير وساعات عمل حتى 6 ساعات.أما الجهاز الثاني الذي يمكن استخدامه فهو جهاز ZTE MF927U وهو مودم محمول أيضًا يدعم الجيل التالت والرابع، وسرعة الاستقبال فيه من شبكة الجيل الرابع تصل إلى 150 Mbps، والإرسال يصل إلى 50 Mbps.كما يدعم عدد مستخدمين يصل إلى 10، وسعره 600 جنيه أيضًا شامل ضريبة القيمة المضافة.ويمكن شراء جهاز MiFi CAT6 بمبلغ 899 جنيها شامل الضريبة، والذي يسمح بدعم مستخدمين يصل عددهم إلى 28 مستخدم.هوم وايرليس فودافونوهو جهاز من فودافون سرعته تصل إلى 150 Mbps وسعة الراوتر تبلغ 32 أشخاص متصلين في نفس الوقت، ومحيط التغطية 100 متر مربع.وتشمل الباقات الشهرية الآتي: 40 جيجا بايت بـ150 جنيه، 135 جيجا بايت بـ300 جنيه، 250 جيجا بايت بـ500 جنيه، 375 جيجا بايت بـ750 جنيه.راوتر home 4G من أورانجيمكن شراءه من أحد فروع أروانج وباقاته الشهرية كالتالي: 40 جيجا بـ120 جنيه، 70 جيجا بـ170 جنيه، 140 جيجا بـ250 جنيه، 240 جيجا بـ400 جنيه.