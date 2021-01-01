ترخيص محرك أقراص لـPS5 بالتعاون بين “ويسترن ديجيتال” و”سوني”

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تعاونت شركة ويسترن ديجيتال وشركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت (SIE)؛ لتزويد اللاعبين بأول محرك أقراص Ps5 M.2 حاصل على الترخيص الرسمي من PlayStation® لجهازPS5™.



مواصفات محرك أقراص PS5

ويسهّل محرّك الأقراص SN850 NVMe™ M.2 من طراز WD_BLACK™ المخصّص لجهاز PS5 على اللاعبين اختيار محرك الأقراص الملائم لتوسيع سعة التخزين الداخلية وضمان راحة البال المطلقة مع حفظ كافة الألعاب الجديدة والمفضّلة لديهم، وذلك ضمن محرّك أقراص اجتاز أصعب الاختبارات لجعل تجربة اللعب من PS5 أكثر متعة وحماساً.



وخضع محرك الأقراص لتحسينات كثيرة ليصبح ملائمًا لأحدث أجهزة الألعاب الإلكترونية، إذ ضمنت ويسترن ديجيتال خضوع محرك الأقراص للاختبارات الكاملة والموافقة على استخدامه مع جهاز PS5.

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بانر أوبل كروس لاند داخل الأخباروتضمنت الاختبارات مئات الساعات التي أمضاها فريق العمل في اختبار بعض الألعاب الغنية بالرسومات المتحرّكة ذات الدقة العالية ضمن تجارب اللعب المختلفة، وذلك لضمان القدر المطلوب من السرعة والسلاسة والمتعة البصرية عند الانطلاق في مغامرات الألعاب المخزنة على محرك الأقراص.مواصفات محرك أقراص PS5من جانبها، قالت سوزان بارك، نائب رئيس قسم حلول المستهلك وإدارة المنتجات لدى “ويسترن ديجيتال”: “نشعر بحماس كبير حيال هذا التعاون الجديد مع سوني إنتراكتيف إنترتينمنت فهو فرصة هامة لوضع هذا المحرّك المرخّص رسمياً في متناول محبي PS5. ولطالما حرصت العلامة التجارية WD_BLACK الخاصّة بشركة ويسترن ديجيتال على تزويد اللاعبين أينما كانوا بمنتجات عالية الأداء. ونهدف إلى جانب هذه الشراكة المبتكرة إلى تعميق التزامنا الحالي بتطوير حلول التخزين التي ترتقي بتجربة جميع اللاعبين من دون استثناء”.إضافةً إلى ذلك، يتيح محرّك أقراص SN850 M.2 من طراز WD_BLACK للاعبين تخزين وتشغيل أيّ من ألعابPS5 وألعابPS4™ مباشرةً وبسهولة مطلقة. كما أنّ تصميم المبدّد الحراري الخاص بمحرّك الأقراص يجعله سهل التثبيت. وبذلك، لا يتعين على اللاعبين الانتظار مطوّلاً لتحميل الألعاب بفضل الجيل الرابع من تقنية PCIe®، حيث تصل سرعة قراءة البيانات إلى 7 آلاف ميجابايت في الثانية2. ويستطيعون بالتالي المشاركة في مختلف الألعاب بسرعة والتركيز على الفوز بشكل أساسي.ويتوفر محرّك الأقراص WD_BLACK SN850 NVMe SSD المخصّص لجهازPS5 (سعة 1 تيرابايت3) و(سعة 2 تيرابايت3)، وهو متاح حصراً في متاجر Best Buy الفعلية والإلكترونية وفي متجر ويسترن ديجيتال الإلكتروني. وسوف يصبح محرّك الأقراص متوفرًا لدى مجموعة مختارة من المتاجر الفعلية والإلكترونية وجهات البيع الأخرى اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس 2022.للمزيد من المعلومات حول هذه المنتجات أو لمعرفة المزيد عن عروض الألعاب الكاملة التي تحمل علامة WD_BLACK، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو متابعة صفحاتنا عبر تويتر وإنستغرام وفيسبوك وتويتش، حيث يمكنكم متابعة حفل إطلاق محرّك الأقراص مباشرةً مع فريق WD_BLACK ابتداءً من الساعة الثانية ظهرًا اليوم بتوقيت المحيط الهادئ/الخامسة عصرًا حسب التوقيت الشرقي.1- للتعرف على المحركات المتوافقة مع PS5، يرجى زيارة الرابط .http://wdblack.com/SN850HS-PS52- 1 ميجابايت/ثانية = 1 مليون بايت في الثانية. بناءً على نتائج الاختبارات الداخلية التي خضع لها محرك الأقراص، قد يختلف الأداء العام باختلاف الجهاز الذي يجري تشغيل المحرّك عليه، وظروف الاستخدام وسعة المحرّك وغيرها من العوامل.3- 1 جيجابايت = مليار بايت و1 تيرابايت = تريليون بايت. قد تكون سعة الاستخدام الفعلية أقلّ من ذلك وفقًا لعوامل مرتبطة ببيئة التشغيل.