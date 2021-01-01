بمعدل تحديث 165Hz الإعلان عن شاشة الألعاب BenQ EX240N



BenQ EX240N BenQ EX240N

أعلنت شركة BenQ عن شاشة الألعاب الجديدة BenQ EX240N التي تدعم معدل تحديث 165Hz، وتتميز بحجم 23.8 إنش.



تنطلق شاشة الألعاب الجديدة BenQ EX240N بحجم 23.8 إنش ودقة عرض 1080 بيكسل، كما تدعم معدل تحديث 165Hz، وتدعم تقنية AMD FreeSync Premium.



أيضاً تأتي الشاشة باثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 2.5W، كما تدعم شاشة EX240N سطوع 250 nit، وتباين 3000:1، كما تدعم ألوان NTSC بنسبة 72%.

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وتدعم أيضاً شاشة الألعاب إستجابة سريعة عند 1مللي ثانية، لذا مع معدل تحديث 165Hz فإن الشاشة تقدم أفضل آداء للمستحدمين من اللاعبين، كما تدعم طاقة 40W.وتتميز الشاشة أيضاً بمدخل 3.5مم للسماعات، كما تأتي بمنفذ HDMI 2.0، وDisplayPort 1.2، ومن المتوقع أن تنطلق الشاشة بسعر 200 دولار للأسواق.أيضاً تدعم الشاشة وضع FPS، وAMD FreeSync Premium، وتقنية Motion Blur Reduction التي تعمل على خفض الضبابية الناتجة عن الحركة السريعة للإطارات.كما تقدم BenQ شاشة EX240 التي تتميز بحامل بحجم 10 سم قابل للتعديل، وتأتي بتكلفة 240 دولار، أيضاً تضم شاشة EX240 منفذ HDMI إضافي.وتؤكد BenQ على أن شاشة EX240N هي إختيار مثالي لتجربة ألعاب مميزة، بآداء ثابت، وألوان أكثر واقعية، مع أفضل جودة عرض للاعبين.