يكشف إعلان تشويقي من موتورولا عن تصميم الشاشة في Razr 2022



Razr 2022 Razr 2022

أوضح إعلان تشويقي جديد تصميم الشاشة المميز بإطارات نحيفة في هاتف Razr 2022 المرتقبة من موتورولا.



تقدم شركة موتورولا إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Razr 2022 في الحدث المقرر عقده في 2 من أغسطس، حيث يأتي هذا الإصدار بعد مرور عامين على إطلاق الإصدار السابق للشركة.



ولقد أوضحت موتورولا خططها لدعم Razr 2022 بشاشة ثانوية خارجية بحجم أكبر 3 إنش، أي حجم أكبر من Razr 5G الذي جاء بشاشة ثانوية 2.7 إنش.

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أيضاً كشف إعلان تشويقي جديد من موتورولا عن تصميم الشاشة الداخلية الرئيسية لهاتف Razr 2022، حيث يأتي مفصل الشاشة في اثنان من النقاط الرئيسية في Razr 2022 على عكس إصدارات سامسونج.من جانب أخر أكدت موتورولا على أن هاتف Razr 2022 يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.ولقد رصد الهاتف في وقت سابق في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم XT2251-1، ويتميز بقياسات 169.99 في 79.79 في 7.62 مم، كما يتميز الهاتف بوزن 200 جرام.من جانب أخر يضم هاتف Razr 2022 بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، ومن المتوقع أن يتوفر بألوان الأبيض، الأسود، والأزرق، والأخضر، والفضي، وأيضاً اللون الأحمر والذهبي.ويتوفر الهاتف بذاكرة 8 أو 12 أو 18 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، وهو الإصدار القابل للطي الأول الذي يأتي للأسواق بمعالج snapdragon 8 Plus Gen 1.