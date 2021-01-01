تكشف عملية تفكيك Xiaomi 12S Ultra عن تفاصيل جديدة في الكاميرة

كشفت عملية تفكيك هاتف Xiaomi 12S Ultra عن تفاصيل أكثر حول تصميم الكاميرة في هذا الإصدار.
قدمت شركة شاومي هاتف Xiaomi 12S Ultra في بداية الشهر الجاري، حيث جاء الهاتف بآداء ممتاز في الكاميرة الرئيسية، وذلك بفضل مستشعر Sony IMX989 المميز بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم 1 إنش، إلى جانب تقنية Leica في إعدادات الكاميرة.
ولقد كشفت عملية تفكيك Xiaomi 12S Ultra عن تفاصيل أكثر دقة حول إعدادات الكاميرة في الهاتف، التي تتضمن شريحة Surge C2 لمعالجة الصور والتي طورت من شاومي، والتي لا تعمل في الوقت الراهن وفقاً لعملية التفكيك التي أجريت.
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