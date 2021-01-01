تكشف عملية تفكيك Xiaomi 12S Ultra عن تفاصيل جديدة في الكاميرة



Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 12S Ultra

كشفت عملية تفكيك هاتف Xiaomi 12S Ultra عن تفاصيل أكثر حول تصميم الكاميرة في هذا الإصدار.



قدمت شركة شاومي هاتف Xiaomi 12S Ultra في بداية الشهر الجاري، حيث جاء الهاتف بآداء ممتاز في الكاميرة الرئيسية، وذلك بفضل مستشعر Sony IMX989 المميز بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم 1 إنش، إلى جانب تقنية Leica في إعدادات الكاميرة.



ولقد كشفت عملية تفكيك Xiaomi 12S Ultra عن تفاصيل أكثر دقة حول إعدادات الكاميرة في الهاتف، التي تتضمن شريحة Surge C2 لمعالجة الصور والتي طورت من شاومي، والتي لا تعمل في الوقت الراهن وفقاً لعملية التفكيك التي أجريت.

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أيضاً أوضحت التسريبات التي جاءت من “Ice Universe” أن شركة شاومي تعمل على تصحيح الرقاقة في الوقت الحالي لتبدأ تنشيط الرقاقة في هواتف Xiaomi 12S Ultra عبر تحديث للبرمجيات يتم إرسالة للهواتف عبر OTA في المستقبل، لذا من المتوقع أن تضيف عملية تنشيط الشريحة مزيد من التحسينات في جودة التصوير.يذكر أن الشريحة المخصصة لمعالجة الصور أصبحت من بين المواصفات التي تستخدم بشكل موسع في الهواتف الذكية في الفترة الأخيرة، حيث قدمت Oppo على سبيل المثال شريحة NPU في سلسلة OPPO Find X5، كما تقدم كوالكوم معالج Snapdragon 8+ Gen 1 بشريحة Spectra ISP.