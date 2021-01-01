رصد vivo Y02s في صور نشرت على الموقع الرسمي للشركة



vivo Y02s vivo Y02s

شاركت vivo عن طريق الخطأ تفاصيل مواصفات وتصميم هاتف vivo Y02s منخفض التكلفة قبل الإعلان الرسمي.



تقدم شركة vivo للأسواق قريباً إصدار جديد من هواتف الشركة منخفضة التكلفة والذي يأتي بعنوان vivo Y02s، ولقد شاركت vivo عن طريق الخطأ تفاصيل مواصفات الهاتف، حيث يدعم الهاتف رقاقة Helio P35، وذاكرة عشوائية 3 جيحا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت.



أيضاً يتميز الهاتف بكاميرة واحدة في الجهة الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED، مع كاميرة سيلفي في نتوء القطرة في الشاشة بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش، ودقة عرض 720 بيكسل ومعدل تحديث 60Hz.

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كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بشاحن 10W، ومن المقرر أن ينطلق vivo Y02s بألوان الأزرق والأسود.