«إنستجرام» يتعرض لانتقادات بسبب إجراء استطلاعات حول «العرق»

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يتعرض موقع إنستجرام لانتقادات بسبب نشره استطلاعًا يسأل "مجموعة عشوائية من الناس" عن عرقهم، كما يتكهن بعض الناس بأنها وسيلة للحكومة لإجراء استطلاعات عرقية جماعية بهدوء.



ومع ذلك ، قالت المنصة المملوكة لشركة META يوم الخميس إن البيانات ستساعدهم على فهم أفضل لكيفية استخدام المجتمعات المختلفة للمنصة وكيف يمكن أن تؤثر تقنيتها على المجموعات المختلفة.



ستحصل مجموعة عشوائية من مستخدمي إنستجرام INSTAGRAM على نافذة منبثقة في التطبيق تؤدي إلى استطلاع يسأل عن عرقهم، وتستضيفه مجموعة البحث YouGov.

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الإجابة على الأسئلة اختيارية، ويقول إنستجرام Instagram إن الردود لن تحد من التجارب التي لديك على إنستجرام INSTAGRAM، بما في ذلك التأثير على مدى وصولك، أو كيفية تفاعل الأشخاص مع المحتوى الخاص بك بأي شكل من الأشكال."في منشور المدونة ، يشير Instagram إلى أنه لن يتمكن إلا من الوصول إلى المعلومات المجمعة ، مما يعني أنه "لا يمكنه ربط الأشخاص أو حساباتهم على Instagram بردودهم الفردية".ومع ذلك ، يبدو أن وعد وسائل التواصل الاجتماعي لا يكفي لكسب ثقة الجمهور - فقد شارك البعض إحباطاتهم على تويتر قائلين "لا تنخدع".وقد لا يخطئ البعض الجمهور في كونه متشككًا في دوافع Instagram ، حيث تم تصنيفه على أنه التطبيق الرقمي في عام 2021 الذي يشارك بيانات المستخدم مع أطراف ثالثة وجاء Facebook في المرتبة الثانية.