تتعرض المحاكم الفيدرالية الأمريكية لخرق البيانات

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كشفت وثائق حديثة، عن تعرض نظام وثائق المحاكم الفيدرالية، لخرق مذهل في أوائل عام 2020، وفقًا لتقرير صادر عن بوليتيكو يستشهد بشهادة من رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيرولد نادلر.



وبحسب ما ورد ونقل موقع «theverge»، أبلغت وزارة العدل القضاء بشأن الانتهاك في مارس وأخبرت المشرعين أن التحقيق جار، فيما أعرب مشرعون آخرون، مثل السناتور رون وايدن (ديمقراطي عن ولاية أور)، عن قلقهم من أن وزارة العدل كانت تخفي معلومات حول الانتهاك ورفضت شرحها للجمهور والكونجرس.



وبحسب ما ورد، قال نادلر إن "الفشل الأمني للنظام" كان من عمل "ثلاث جهات أجنبية معادية"، على الرغم من أنه، وفقًا لرويترز، لم يحدد المسؤولون الأمنيون في وزارة العدل الدول التي يمكن أن تكون متورطة.

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وفي أوائل عام 2021، أعلن النظام القضائي الفيدرالي، أنه سيتجه نحو التكنولوجيا المنخفضة بالنسبة لوثائقه الأكثر حساسية، قائلاً إنه سيتعين تسليمها يدويًا بدلاً من المرور عبر نظام إدارة القضايا وملفات القضايا الإلكترونية المتاح للجمهور.وفي ذلك الوقت ، أشارت إلى هجوم SolarWinds الشهير، الذي أتاح للقراصنة الوصول إلى أنظمة العشرات من الشركات والوكالات الحكومية، كسبب لتغيير السياسة. على الرغم من أنه يُعتقد أيضًا أن هجوم SolarWinds قد بدأ في أوائل عام 2020 ، فإن الاختراق الذي كشف عنه نادلر هو حادث منفصل.في الوقت الحالي، لا تتوفر للجمهور تفاصيل حول ما تمكن المهاجمون من الوصول إليه أو كيف تمكنوا من الوصول إلى أنظمة القضاء، كما أنه من غير الواضح متى اكتشف مسؤولو وزارة العدل الهجوم لم يرد قسم الأمن القومي بوزارة العدل على الفور على طلب The Verge للتعليق على الاختراق والتحقيق اللاحق.المحاكم الفيدرالية الأمريكية تتعرض لخرق البيانات.