تسجيل مكالمات فيس تايم عبر أجهزة آبل..بالخطوات..



اجهزة ابل اجهزة ابل

يستخدم الكثير من أصحاب أجهزة أبل المختلفة سواء أيفون أو حاسبات ماك خاصية اجراء مكالمات فيس تايم لكن لا يعرفون فى الوقت نفسه طريقة تسجيل مكالمات فيس تايم عبر هواتفهم وحاسباتهم، للاحتفاظ بها مثلما يقوم الكثير بتسجيل المكالمات العادية خاصة أن تطبيق فيس تايم لا يوفر خاصية تسجيل المكالمات بشكل مباشر عبر أجهزة ماك أو آيفون.



وخلال السطور التالية نقدم طريقة تسجيل مكالمات فيس تايم عبر أجهزة آيفون وماك فقط حيث لا يمكن عملها عبر أندرويد حتى رغم خاصية الاتصال عبر أندرويد.



تسجيل فيس تايم

- يمكن تسجيل مكالمات فيس تايم من خلال استخدام ميزات ماك المختلفة لتسجيل المكالمات وهو ما يعني الاستعانة بحاسب يعمل بنظام ماك للتمكن من تسجيل المكالمات التي يتم إجرائها عبر آيفون، وذلك لأن آيفون يمنع تسجيل هذه المكالمات تمامًا وذلك من خلال التوجه إلى تطبيق فيس تايم وفتحه، وبعد ذلك الضغط على أزرار Command+Shift+5 في لوحة المفاتيح حيث وتعمل هذه الأزرار على الانتقال إلى واجهة تسجيل الشاشة الخاصة في ماك، وبعد ذلك الضغط اختيارات التسجيل، والقيام بتفعيل استخدام الميكروفون لتسجيل الصوت.

قد يعجبك أيضا...

- يمكن الاختيار إن كان هناك رغبة في تسجيل الشاشة بأكملها، أو تسجيل نافذة المكالمة فقط وبعد ذلك يمكن البدء في مكالمة فيس تايم كالمرغوب، ويتم حفظ المكالمات إلى المكان الذي تم اختياره سابقًا.- تختلف الطريقة قليلًا عبر هواتف آيفون، حيث يجب توصيلها بجهاز ماك وجعل الحاسب يسجل شاشة آيفون ويمكن إجراء مكالمة فيس تايم وتسجيلها عبر حاسب ماك مباشرةً دون الحاجة لآيفون، عبر توصيل هاتفك مباشرةً إلى الحاسب عبر الإتصال السلكي، وبعد ذلك فتح تطبيق QuickTime في الحاسب والضغط على تبويب الملفات File، وبعد ذلك اختيار تسجيل مقطع جديد، وعندما تظهر نافذة التسجيل يتم الضغط على السهم الصغير وبعد ذلك اختيار مصدر التسجيل ليكون هاتف آيفون.طلب صلاحيات- قد يتم طلب بعض الصلاحيات في الهاتف حيث يمكن إجراء المكالمة عبر الهاتف والضغط على زر بدء التسجيل في تطبيق Quicktime وعند الانتهاء يتم الضغط على زر الإيقاف ومن ثم اختيار حفظ الملف من تبويب file الموجود في الشريط العلوي، وحفظه.