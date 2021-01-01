تسجيل مكالمات فيس تايم عبر أجهزة آبل..بالخطوات..

يستخدم الكثير من أصحاب أجهزة أبل المختلفة سواء أيفون أو حاسبات ماك خاصية اجراء مكالمات فيس تايم لكن لا يعرفون فى الوقت نفسه طريقة تسجيل مكالمات فيس تايم عبر هواتفهم وحاسباتهم، للاحتفاظ بها مثلما يقوم الكثير بتسجيل المكالمات العادية خاصة أن تطبيق فيس تايم لا يوفر خاصية تسجيل المكالمات بشكل مباشر عبر أجهزة ماك أو آيفون.
وخلال السطور التالية نقدم طريقة تسجيل مكالمات فيس تايم عبر أجهزة آيفون وماك فقط حيث لا يمكن عملها عبر أندرويد حتى رغم خاصية الاتصال عبر أندرويد.
تسجيل فيس تايم
- يمكن تسجيل مكالمات فيس تايم من خلال استخدام ميزات ماك المختلفة لتسجيل المكالمات وهو ما يعني الاستعانة بحاسب يعمل بنظام ماك للتمكن من تسجيل المكالمات التي يتم إجرائها عبر آيفون، وذلك لأن آيفون يمنع تسجيل هذه المكالمات تمامًا وذلك من خلال التوجه إلى تطبيق فيس تايم وفتحه، وبعد ذلك الضغط على أزرار Command+Shift+5 في لوحة المفاتيح حيث وتعمل هذه الأزرار على الانتقال إلى واجهة تسجيل الشاشة الخاصة في ماك، وبعد ذلك الضغط اختيارات التسجيل، والقيام بتفعيل استخدام الميكروفون لتسجيل الصوت.
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