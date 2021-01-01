آيفون 13 بـ 13800 ألف جنيه فقط.عرض جديد..



آيفون 13 آيفون 13

إذا كنت ترغب فى اقتناء هاتف ذكي رائد يقدم لك أفضل أداء ممكن، فلن تجد خياراً أفضل من آيفون، فهو الهاتف الذكي الأبرز فى العالم، خاصةً سلسلة آيفون 13 الأحدث حالياً من آبل، حيث يأتي iphone 13 كخيار مميز، ولكن مشكتله فى سعره المرتفع، وبفضل هذا العرض ستحصل عليه بسعر منخفض.



وبحسب موقع “إيباي" الأمريكي الشهير للبيع بالتجزئة، تستطيع شراء نسخة 128 جيجابايت جديدة من هاتف آيفون 13 بأقل من سعره الرسمي، مقابل 730 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل 13800 جنيه.



جدير بالذكر أن هاتف iphone 13 كان قد صدر في عام 2021، ويقدم أداءً مثاليا، مع كاميرا أساسية مزدوجة محسنة تماماً بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية قوية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple A15.

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يأتى هاتف iPhone 13 بشاشة قياس 6.1 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وبطارية جيدة سعة 3240 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن العكسي.يتيج لك هاتف iPhone 13 الحصول على خدمات أحدث نظام تشغيل حالي من آبل وهو IOS 15، ومقاوم للماء والغبار.يمكنك الحصول على نسختك الجديدة من هاتف آيفون 13 باللون الأزرق سعة 128 جيجابايت من موقع “ايباى” الشهير عبر هذا الرابط.