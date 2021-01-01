بالفيديو : كيفية صناعة وتجميع سيارة BMW i7 الهجينة الجديدة

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صورة الخبر: سيارة BMW i7
سيارة BMW i7

تعتبر سيارة iX بمثابة أحدث السيارات الهجينة التي قدمتها BMW خلال الفترة الأخيرة، وسيتم تقديم أول جيل من السيارة كموديل لعام 2023، والذي بدأ انتاجه مؤخرا خلال عام 2022 الحالي.

ويتم تصنيع هذه السيارة بشكل أساسي في مصنع الشركة الموجود بمدينة دينجولفينج الألمانية وبداخله تم تصوير هذا الفيديو الذي بلغت مدته 13 دقيقة تقريبا، وتناول نظرة سريعة على مراحل تجميع هذه السيارة الرياضية من الشركة الالمانية.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذه المراحل المختلفة من تجميع هذا الموديل الجديد من سيارة BMW الهجينة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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