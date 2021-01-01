سيارة راف فور 2022 في السعودية بين الأكثر مبيعاً



راف فور 2022 راف فور 2022

المربع نت – استطاعت سيارة راف فور 2022 في السعودية أن تنضم إلى قائمة السيارات الأكثر مبيعاً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حضرت علامة تويوتا اليابانية في هذه القائمة بأكثر من سيارة.



سيارة راف فور 2022 في السعودية

وجاءت سيارة راف فور 2022 في السعودية بالمركز الحادي عشر ضمن قائمة الأكثر مبيعاً خلال الربع الأول من 2022، بمعدل مبيعات وصل إلى 2,609 سيارة.



لعل المكانة التي تمتلكها علامة تويوتا اليابانية بشكل خاص لدى السعوديين، هي أحد أقوى الأسباب التي تدفعها دائماً لاحتلال قائمة الأكثر مبيعاً، بجانب بعض المزايا الأخرى التي تميز كل سيارة لديها عن الأخرى.



وتنتمي سيارة راف فور 2022 إلى فئة السيارات الـ SUV المدمجة، وفئتها هي أحد الأسباب كذلك التي تجعل الإقبال عليها بشكل أكبر، حيث تتمتع السيارات متعددة الاستخدامات بشعبية خاصة في السوق السعودي.



وتتوفر سيارة راف فور 2022 في السعودية لدى وكيلها الحصري عبداللطيف جميل، والذي يوفر مجموعة مميزة من سيارات تويوتا في السوق، ويقدم أفضل الخدمات ما قبل وبعد البيع لجميع عملاء العلامة اليابانية.



في هذا الصدد، يستعرض موقع «المربع نت» في المقال التالي أبرز مواصفات سيارة راف فور 2022 في السعودية التي جعلتها واحدة من السيارات المفضلة لدى المستهلكين.



تصميم سيارة راف فور 2022 في السعودية

يعد تصميم سيارة راف فور 2022 في السعودية واحداً من الأسباب التي جعلتها خياراً مثالياً للكثير من مُحبي السيارات الـ SUV الأنيقة.



فحصلت السيارة على تصميم يجمع بين لمسات جريئة لكن غير مبالغ فيها، فحصلت على ملامحها الجريئة بفضل الشبك الأمامي، وتصميم المصابيح الأمامية المسحوب قليلاً إلى الجوانب.



كذلك دعمت الخطوط أعلى غطاء المحرك وفي الجوانب المظهر الانسيابي للسيارة الرياضية.



كما جاءت مصابيح السيارة الأمامية والخلفية تعمل بتقنية LED ، بالإضافة لحصولها على كشافات ضباب وإضاءة نهارية (DRL).



بالإضافة إلى ذلك، زودت العلامة اليابانية سيارتها بمرايا جانبية، بلون الهيكل نفسه، والتي يمكن طيها والتحكم فيها كهربائياً، ومزودة بإشارات انعطاف.



فضلاً عن ما سبق، جاءت مقابض الأبواب الخارجية بلون الهيكل نفسه كذلك، كما دُعمت بجناح خلفي لتعزيز مظهرها الرياضي.



وترتكز السيارة على جنوط مقاس 17 بوصة، ومقاس الإطارات: 225/65R17.



مقصورة سيارة راف فور 2022 في السعودية

كذلك تجهيزات مقصورة راف فور 2022 في السعودية من الأسباب التي دفعتها لتكون واحدة من السيارات المفضلة لدى المستهلكين بالممللكة.



فحصلت على لمسات جمالية، وأخرى تكنولوجية مميزة، فجاءت من الداخل بفتحة سقف بانورامية عززت مظهرها الأنيق.



وجاءت السيارة التي تتسع لـ 5 ركاب، بمقاعد مغطاة بالقماش في الفئات الأقل، ومغطاة بالجلد في الفئات الأعلى، لتمنح الركاب راحة أكبر.



فيما جاءت عجلة القيادة ومقبض الناقل بلمسات مرضية من الجلد، وعزز الأجواء الهادئة تلك الإضاءة الداخلية.



كذلك زودت لنظام التهوية في فصل الصيف، ومكيف هواء أوتوماتيكي في الفئات العالية.



السلامة والأمان في راف فور 2022

بالإضافة إلى ذلك، زودت سيارة راف فور 2022 بمجموعة مميزة من أنظمة السلامة والأمان، وإليكم أبرز هذه الأنظمة في الفئة الأعلى للسيارة :



نظام حماية ما قبل التصادم (PCS)

مثبت السرعة راداري (DRCC)

المساعدة في تتبع المسار (LTA)

تنبيه مغادرة المسار (LDA)

الضوء العالي التلقائي (AHB)

نظام التحكم في وضعيات القيادة (اقتصادي / عادي / رياضي)

شاحن لاسلكي

كاميرا خلفية

حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف

باب خلفي كهربائي

نظام التحذير للنقاط العمياء (BSM)

نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)

وسائد هوائية (للسائق والراكب الأمامي + للركبة + جانبية + ستائرية)

مكابح وقوف كهربائية (EPB)

نظام الوقوف المؤقت

فرامل مانعه للانغلاق (ABS)

نظام التحكم بالتوازن (VSC)

نظام مراقبة ضغط الاطارات (TPWS)

نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك

نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HAC)



محرك سيارة راف فور 2022 في السعودية

وكان أداء سيارة راف فور 2022 في السعودية، من أقوى العوامل التي جعلتها الأكثر مبيعاً، حيث جاءت مع 4 خيارات للمحرك كالتالي:



محرك بنزين 2.0 لتر يولد قوة 170 حصان مع الدفع الأمامي أو الكلي

ومحرك بنزين 2.5 لتر يولد قوة 204 حصان مع الدفع الرباعي لمن يريد مزيدا من القوة في حياته

محرك بنزين هايبرد 2.5 لتر يولد قوة 214 حصان مع الدفع الأمامي أو الرباعي لمن يريد القوة مع توفير الوقود؛ فكفاءة استهلاك تصل 23 كم/لتر

بالإضافة إلى ما سبق، تأتي راف فور 2022 بنظام دفع رباعي مستمر يأتي مع نظام اختيار التضاريس، والذي يسمح للسائقين بالاختيار من بين أوضاع القيادة المختلفة مثل الصخور والثلج والطين/الرمل.



أسعار سيارة راف فور 2022 في السعودية

LE 2WD بسعر 96,485 ريال سعودي شامل الضريبة

LE AWD بسعر 102,925 ريال سعودي شامل الضريبة

LE HEV 2WD بسعر 115,000 ريال سعودي شامل الضريبة

XLE AWD بسعر 118,680 ريال سعودي شامل الضريبة

LE HEV AWD بسعر 121,095 ريال سعودي شامل الضريبة

GLE AWD بسعر 135,585 ريال سعودي شامل الضريبة

LTD HEV بسعر 147,775 ريال سعودي شامل الضريبة

وللمزيد من التفاصيل حول سيارة راف فور 2022 في السعودية وتجهيزاتها، ننصحكم بمشاهدة الفيديو التالي الذي يوضح التفاصيل الداخلية والخارجية للسيارة، وهي أحدث مراجعة للسيارة من قبل موقع «المربع نت»



عروض تمويل سيارات تويوتا في السعودية

يقدم عبداللطيف جميل وهو الوكيل الحصري لعلامة تويوتا في المملكة مجموعة من عروض التمويل على سيارة تويوتا بدون دفعة أولى.



ويمكن الحصول على موديلات تويوتا المختلفة من عبداللطيف جميل، والحصول على مجموعة من المزايا التي توفرها الشركة للعملاء.



ونستعرض في السطور التالية تفاصيل عروض التمويل التأجيري من عبداللطيف جميل للحصول على سيارة تويوتا بدون دفعة أولى.



أقساط تويوتا ياريس سيدان 2022

قدمت الشركة عرض ياريس سيدان 2022 واي شركات وفقًا للتفاصيل الآتية:



صافي الدخل 10,000 ريال

قسط على 60 شهر

الدفعة الشهرية 1,083 ريال

الدفعة الأخيرة 17,360 ريال

معدل النسبة النسوية 21%

وتضمنت العروض عرض تويوتا ياريس سيدان 2022 واي شركات خاص وفقاً للتفاصيل الآتية:



صافي دخل 10,000 ريال

مدة الأقساط 60 شهر

الدفعات الشهرية 1,097 ريال

الدفعة الأخيرة 17,570 ريال

معدل النسبة السنوية 21%

كذلك شملت عرض سيارة تويوتا ياريس سيدان 2022 واي شركات (2) وفقاً للتفاصيل الآتية:



صافي دخل 10,000 ريال

مدة الأقساط 60 شهر

الدفعات الشهرية 1,105 ريال

الدفعة الأخيرة 17,710 ريال

معدل النسبة السنوية 21%



أقساط تويوتا كورولا 2022

ويمكن الحصول على كورولا اكس ال اي 1.5 وفقاً للتفاصيل الآتية:



صافي دخل 10,000 ريال

مدة الأقساط 60 شهر

الدفعات الشهرية 1,339 ريال

الدفعة الأخيرة 26,280 ريال

معدل النسبة السنوية 19%

كذلك، يمكنك الحصول على تويوتا كورولا اكس ال اي مطور 1.5 وفقاً للتفاصيل الأتية:



صافي دخل 10,000 ريال

مدة الأقساط 60 شهر

الدفعات الشهرية 1,404 ريال

الدفعة الأخيرة 27,560 ريال

معدل النسبة السنوية 19%

وقدمت عرض سيارة تويوتا كورولا اكس ال اي مطور 1.5 فتحة سقف، من خلال التمويل التأجيري وفقاً للتفاصيل الآتية:



صافي دخل 10,000 ريال

مدة الأقساط 60 شهر

الدفعات الشهرية 1,510 ريال

الدفعة الأخيرة 29,640 ريال

معدل النسبة السنوية 19%



أقساط تويوتا كامري 2022

كما قدمت عرض سيارة تويوتا كامري 2022، ال اي اساسي 2.5 وفقاً للتفاصيل الآتية:



صافي دخل 10,000 ريال

مدة الأقساط 60 شهر

الدفعات الشهرية 1,753 ريال

الدفعة الأخيرة 34,400 ريال

معدل النسبة السنوية 19%

ويمكنك الحصول على تويوتا كامري 2022 ال اي 2.5 من عبداللطيف جميل بنظام التمويل التأجيري وفقاً للتفاصيل الآتية:



صافي دخل 10,000 ريال

مدة الأقساط 60 شهر

الدفعات الشهرية 1,818 ريال

الدفعة الأخيرة 35,680 ريال

معدل النسبة السنوية 19%

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على سيارة تويوتا كامري 2022 ال اي 2.5 الهجينة وفقاً للتفاصيل الآتية:



صافي دخل 10,000 ريال

مدة الأقساط 60 شهر

الدفعات الشهرية 1,828 ريال

الدفعة الأخيرة 35,880 ريال

معدل النسبة السنوية 19%