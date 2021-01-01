مواصفات وأسعار سيارة haval دارجو 2023 في السعودية



haval دارجو 2023 haval دارجو 2023

المربع نت – يهتم الكثير من عشاق سيارات الدفع الرباعي بالبحث عن مواصفات سيارة haval دارجو 2023 في السعودية وأسعارها، والتي تعد واحدة من أفضل السيارات الصينية في فئتها.



سيارة haval دارجو 2023

وتتوفر السيارة الصينية في السوق السعودي لدى وكيلها الحصري شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، من خلال فئتين بتجهيزات وأسعار مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من سيارات هافال.



ويستعرض موقع «المربع نت» في المقال التالي كل ما تريد معرفته عن مواصفات سيارة haval دارجو 2023 في السعودية وأسعارها.

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تصميم سيارة haval دارجو 2023تنتمي سيارة haval دارجو 2023 إلى فئة سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات؛ لذلك حصلت على تصميم يناسب تجارب القيادة في الطرق الوعرة وعلى الرمال، وكذلك يتماشى مع القيادة في المدينة.فحصلت السيارة الصينية على تصميم عضلي الذي يميز سيارات الدفع الرباعي، وظهر ذلك بوضوح في غطاء المحرك فضلاً عن أقواس العجلات البارزة والتي عززت المظهر الجريء والطابع الرياضي للسيارة.لعل ما يُميز السيارة الصينية هو تلك المصابيح الأمامية التي جاءت دائرية وتعمل بتقنية الـ LED أوتوماتيكية مع إضاءة نهارية.كما تميزت السيارة بالشبك الأمامي الضخم، والمصدات البارزة، فيما ارتكزت سيارة هافال على جنوط حديد مقاس 17 بوصة، أو جنوط من الألومنيوم مقاس 19 بوصة في الفئات الأعلى.وجاءت السيارة من الخلف مزودة بمصابيح تعمل بتقنية الـ LED والتي اتخذت شكلاً عمودياً، بالإضافة إلى ذلك زودت السيارة بمصابيح الفرامل.وزودت العلامة الصينية سيارتها بـ باب خلفي والذي يعمل بشكل كهربائي بمستشعر القدم.كذلك جاءت السيارة الصينية بفتحة سقف بانورامية، وعوارض سقف يمكنك رؤيتها من مسافة بعيدة.وفيما يخص أبعاد السيارة فجاءت كالتالي:بلغ طول السيارة 4,620 مم .كما بلغ عرض السيارة 1,910 مم.وبلغ الارتفاع 1,780 مم.في حين يبلغ وزن السيارة 2,020 كجم.مقصورة سيارة haval دارجو 2023وحرصت العلامة الصينية على تدعيم مقصورتها بمستوى مميز من التقنيات التي تمنحك تجربة قيادة تجمع بين الرفاهية والراحة، والأمان.فتتسع السيارة الصينية من الداخل لـ 5 ركاب، وجاءت المقاعد مغطاه بالجلد الصناعي، أو جلد نابا الطبيعي، وذلك وفقاً للفئة التي ستحصل عليها.بالإضافة إلى ذلك، زود الصانع الصيني سيارته بنظام الدخول الذكي إلى السيارة.فيما جاءت المقاعد الأمامية في السيارة مزودة بخاصية التعديل الكهربائي في 8 اتجاهات، كما يمكنك تخصيص وضعية الجلوس.كذلك جاءت مقاعد السيارة الصينية داعمة لخاصيتي التدليك والتبريد، كما جاءت المقاعد الخلفية منقسمة بنسبة 6:4، وهي قابلة للطي كهربائياً.كما زودت السيارة بمسند ذراع أمامي به صندوق تبريد للمشروبات، بالإضافة إلى توافر مسند مركزي للمقاعد الخلفية.بالإضافة إلى ما سبق، جاءت عجلة القيادة إلكترونية مغطاه بالجلد، وقابلة للتعديل في 4 اتجاهات، والتي جاءت مع مبدلات السرعة خلف المقود.وجاءت السيارة مزودة بخاصية التشغيل من خلال زر مخصص لذلك، كما زودت السيارة بمرآة رؤية خلفية ذاتية التعتيم.فضلاً عن ذلك زودت العلامة الصينية الزجاج الخلفي بميزة إزالة الضباب، كما توفر مكيف هواء أوتوماتيكي، والذي يمكنك التحكم في درجة حرارته بشكل مستقل لمنطقتين، والذي جاء مزود بفلتر تنقية الغبار N95، ومؤشر عرض درجة الحرارة الخارجية.وفيما يخص الترفيه في السيارة، فجاءت مزودة بشاشة 10.25 أو 12.3 بوصة حسب الفئة، مع نظام صوت من 8 أو 10 سماعات على الترتيب.وتوجد شاشة كمبيوتر الرحلة بدعم اللغة العربية والإنجليزية، كما يتمتع السائق بميزة العرض على الزجاج الأمامي. وتوجد قاعدة شحن لاسلكي للهاتف الذكي، ومنافذ USB بالأمام والخلف، ومنفذ طاقة 12 فولت.الأمان في سيارة haval دارجو 2023وحرصت هافال على تزويد سيارتها بمجموعة مميزة وعالية المستوى من أنظمة السلامة والأمان التي تمنحك تجربة قيادة في الطرق الوعرة بأعلى مستوى من الحماية.وتشمل أنظمة السلامة والأمان ومساعدة السائق في السيارة النقاط التالية:وسائد هوائية للسائق و الراكب + وسائد هوائية جانبية أمامية + وسائد هوائية جانبية ستائريةفرامل الانتظار الإلكترونية (EPB)الفرملة التلقائية أثناء الوقوفنظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)نظام توزيع قوة الفرامل (EBD)نظام التحكم في قوة الجر (TCS)نظام التحكم في المنعطفات (RMI)نظام الثبات الإلكترونينظام التحكم المساعد في الطلوع والنزول من المنحدراتنظام الفرامل الذكينظام مساعدة الفرامل (BA)نظام مراقبة ضغط الإطاراتخاصية فتح الأبواب التلقائي عند الاصطدامنظام تخفيف التصادمكاميرا خلفية مع خطوط مساعدة ديناميكيةنظام تنبيه الحركة الخلفية + نظام التوقف التلقائيحساسات أمامية و خلفيةنظام ركن السيارة التلقائيكاميرا بنظام رؤية 360 درجةرادار السرعة المتكيف + تحكم السرعة الذكي + نظام مساعد الازدحامالتحذير من الاصطدام الأمامينظام فرامل الطوارئ الذكيةنظام الكشف عن المشاةنظام تحذير مغادرة المسارنظام المساعدة على البقاء في المسارالمحافظة على المسار + المناورة الذكيةنظام التحذير من الاصطدام الخلفينظام تغيير المسار المساعدتحذير الاصطدام الخلفيتنبيه فتح البابتجهيز ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفالمسجل بيانات الحدثتنبيه تجاوز السرعة فوق 120كم/سمحرك سيارة haval دارجو 2023والآن نصل إلى أداء سيارة الدفع الرباعي الصينية في السعودية، فهي تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 2.0 لتر يولد قوة 196 حصان وعزم دوران 235 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيك مزدوج القابض، موجه إلى نظام دفع أمامي أو كلي.ويتميز المحرك بمعدل استهلاك 12.7 كيلومتر لكل 1 لتر لنسخة الدفع الكُلي. ومع سعة خزان الوقود 60 لتر، أي أن خزان وقود ممتلئ يجعل السيارة تقطع مسافة 762 كم. ويمكن الاختيار بين 8 وضعيات لقيادة السيارة هي: القياسي، الرياضي، الطين، الرمل، الثلج، الاقتصادي، العشب، طريق وعر.محرك سيارة haval دارجو 2023وفي الختام، تتوفر سيارة هافال دارجو في المملكة العربية السعودية عند شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بفئتين أسعارهما كالتالي شاملة الضريبة:فئة سبورت بسعر 109,239 ريال سعوديفئة أدفنشر بسعر 124,189 ريال سعوديوننصحكم بمشاهدة الفيديو التالي، وهو أحدث تغطية أجراها موقع «المربع نت» لسيارات هافال وأسعارها في السوق السعودي حيث يمكنك التعرف بشكل أكبر على مختلف فئات السيارة الصينية في السعودية