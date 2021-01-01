(مواصفات كاملة) أفضل سيارة شيري 2022 في السعودية بفئة السيدان



شيري 2022 شيري 2022

المربع نت – يبحث الكثير عن أفضل سيارة شيري 2022 في السعودية بفئة السيدان؛ فعلى الرغم من انتشار سيارات الـ SUV، والتي باتت الفئة المحببة للأغلبية بالمملكة، إلا أنه لازال هناك عشاق للسيارات السيدان.



أفضل سيارة شيري 2022 في السعودية

وتمتلك علامة شيري الصينية في المملكة العربية السعودية، مجموعة مميزة من سيارات الـ SUV، وسيارتين فقط في فئة السيدان التي لازال لها جمهورها في السوق السعودي.



وإذا كنت تبحث عن أفضل سيارة شيري 2022 في السعودية بفئة السيدان، ستجدها متوفرة لدى الوكيل الحصري للعلامة الصينية في السعودية شركة سنابل الحديثة للسيارات.



وتتضمن فئة السيدان للعلامة الصينية في السعودية: سيارة شيري اريزو 5 موديل 2022، وسيارة شيري اريزو 6 برو موديل 2022.



في هذا الصدد، يستعرض موقع «المربع نت» مواصفات أفضل سيارة شيري 2022 في السعودية بفئة السيدان وأحدث الأسعار المُعلن عنها.



مواصفات شيري أريزو 6 برو موديل 2022 في السعودية

تنتمي سيارة شيري اريزو 6 برو موديل 2022 إلى فئة السيدان مدمجة الحجم، والتي ظهرت للمرة الأولى في عام 2018، والتي انضمت لقائمة أفضل سيارة شيري 2022 في السعودية سريعاً بفضل تصميمها والأداء الذي تقدمه.



وجاءت هذه السيارة لتكون النسخة المُحسنة من سيارة شيري اريزو 5 والتي سنتحدث عنها تفصيلياً في السطور القادمة.



فأطلقت العلامة الصينية على سيارة أريزو 6 برو في السوق الصيني سيارة اريزو 5 بلس.



تصميم شيري اريزو 6 برو 2022 من الخارج

حصلت سيارة شيري اريزو 6 برو على تصميم أنيق، تميز بخطوطه الانسيابية التي ظهرت على الجوانب بوضوح، وأعلى غطاء المحرك.



كذلك حصلت على شبك أمامي عريض، بتصميم أفقي، والذي جاء باللون الأسود، ومطعم بخطوط من الكروم.



وعكس تصميم المصابيح الأمامية المدمجة بشكل مثالي مع الشبك، المزيد من الأناقة التي يتمتع بها تصميم السيارة الخارجي.



وجاءت المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الـ LED، بالإضافة إلى ذلك يوجد مصد أمامي مع فتحات تهوية لتوفير تبريد أفضل للمحرك.



بالإضافة إلى ما سبق، جاءت المرايا الجانبية قابلة للطي كهربائياً، ومُزودة بإشارات انعطاف والتي تعمل بتقنية الـ LED كذلك.



وترتكز السيارة السيدان الصينية على عجلات مقاس 17 بوصة.



وحصلت على تصميم أكثر عصرية من الخلف؛ فأخذت المصابيح الخلفية شكل مستطيلي وجاءت متصلة ببعضها البعض، وتعمل بتقنية الـ LED.



فيما جاء الصدام الخلفي مُدمج به عواكس، بالإضافة إلى ذلك يوجد حساسات خلفية وكاميرا خلفية، مع وجود مخرجين لعادم السيارة والذي عزز مظهرها الرياضي.



مقصورة شيري اريزو 6 برو 2022

كذلك حصلت مقصورة شيري ايرزو 6 برو 2022 في السعودية على لمسات تقنية عالية المستوى لتعزز الطابع الترفيهي والآمن بداخل السيارة.



فستجد السيارة وخاصة الأبواب مُبطنة بالجلد، بالإضافة إلى ذلك جاءت عجلة القيادة متعددة الوظائف ومكسوة بالجلد الذي تميز بملمسه الناعم.



وزود الصانع الصيني سيارته من الداخل بشاشة عدادات ملونة بقياس 12 بوصة تقريباً، والتي توفر المعلومات المختلفة لقائد السيارة خلال رحلته.



بالإضافة إلى ذلك يتوفر شاشة ترفيهية رئيسية مقاس 10.25 بوصة، والتي تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع بلوتوث؛ حيث يمكنك التواصل بسهولة مع هاتف الجوال.



وأسفل شاشة الترفيه، يوجد زر التحكم في مكيف السيارة بالإضافة إلى ذلك تتوفر السيارة من الداخل بإضاءة محيطية.



وتتسع السيارة السيدان إلى 5 مقاعد، وحرصت العلامة الصينية على توفير مساحة رحبة في الصفين، ت



كما جاءت المقاعد بكسوة من الجلد، مع تطريز خياطة بارز يعزز المظهر الأنيق للسيارة، فيما جاء مقعد السائق بتحكم كهربائي كامل في 6 اتجاهات مختلفة، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية.



محرك شيري اريزو 6 برو 2022

وفيما يتعلق بأداء سيارة شيري اريزو 6 موديل 2022 في السعودية، فهي تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1.5 لتر، والمكون من 4 أسطوانات، والذي يولد قوة 144 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن متر.



ويأتي محرك السيارة الصينية متصلاً بناقل حركة 9 سرعات وهمية CVT، ونظام دفع أمامي.



السلامة والأمان في شيري اريزو 6 برو

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:



مثبت سرعة

جهاز قياس ضغط الكفرات

فرامل مانعة للانغلاق

برنامج التوازن الإلكتروني

موزع الفرامل الإلكتروني

نظام مساعد الفرامل

حساسات خلفية

نظام المساعدة في المرتفعات

نظام المساعدة في نزول المرتفعات

وسائد هوائية أمامية

وسائد هوائية أمامية جانبية

وسائد هوائية جانبية ستارة

نظام تثبيت كرسي السيارة ISOFIX الخاص للأطفال

كاميرا خلفية

أسعار شيري اريزو 6 برو 2022 في السعودية

كما تتوفر سيارات شيري اريزو 6 برو لدى وكيلها الحصري بالفئات والأسعار التالية :



كومفورت بسعر 60,145 ريال سعودي شامل الضريبة

لكجري بسعر 67,620 ريال سعودي شامل الضريبة

فلاج شيب بسعر 74,290 ريال سعودي شامل الضريبة



شيري اريزو 5 في السعودية

كما كانت شيري اريزو 5 أشهر سيارة شيري 2022 في السعودية بفئة السيدان قبل ظهور شيري 6 برو؛ حيث ظهرت لأول مرة في الصين عام 2016.



وحققت السيارة الصينية منذ طرحها في الأسواق مبيعات كبيرة بالسوق الصيني، وبدأت في مرحلة جديدة بطرحها في الأسواق العالمية.



سيارة شيري 2022 في السعودية, المربع نت



تصميم شيري اريزو 5 2022

حصلت سيارة شيري اريزو 5 على تصميم انسيابي وديناميكي، والذي يميز سيارات العلامة الصينية بشكل عام، بفضل خطوطها البارز والمنحوتة بشكل مثالي.



فجاءت السيارة الصينية بشبك أمامي أسود، يتضمن خط من الكروم، ويتوسطه شعار شيري، بالإضافة إلى ذلك تميزت بفتحة تهوية كبيرة في الشبك.



وجاءت المصابيح الأمامية متصلة ببعضها البعض عبر الخط الكروم الذي توسط الشبك الأمامي.



وتعمل المصابيح الأمامية في السيارة الصينية بتقنية الهالوجين بجانب الـ LED، وتميزت بتصميمها الأنيق حيث جاءت مرتفعة قليلاً باتجاه الجوانب والغطاء الأمامي.



كما يمكنك ملاحظة وجود فتحات تهوية أخرى في الصدام الأمامي، بجانب مصابيح الضباب الأمامية.



بالإضافة إلى ذلك حصلت على مرايا جانبية تعمل بالكهرباء بشكل كامل، والتي جاءت مزودة بإشارات الانعطاف الـ LED.



وترتكز السيارة الصينية على عجلات بتصميم رياضي قياس 16 بوصة.



وفي الخلف، حصلت على مصابيح تعمل بتقنية الـ LED، مع وجود خط من الكروم يصل المصابيح الخلفية ببعضهم البعض كما هو الوضع بالمقدمة.



كما يتوفر في الصدام الخلفي حساسات خلفية، ومصابيح ضباب وعواكس، كما توجد كاميرا خلفية.



مقصورة شيري اريزو 5 2022

وتميزت مقصورة شيري اريزو 5 من الداخل بتصميمها العصري، فحصلت على عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد.



كما زودت العلامة الصينية سيارتها بعدادات بمؤشرات حمراء، والتي أعطت المقصورة لمسة رياضية.



كذلك، جاءت السيارة الصينية مزودة بشاشة عدادات صغيرة بقياس 3.5 بوصة، لعرض المعلومات الهامة للسائق أثناء رحلته.



بالإضافة إلى ذلك، زودت المقصورة شاشة ترفيهية تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع بلوتوث بقياس 7 بوصة، لسهولة ربط الجوال بالسيارة.



أما المقاعد، فهي تتوفر بـ5 مقاعد بمساحات ممتازة؛ حيث تتسع السيارة لوجود 5 أفراد بشكل مريح في المسافات الطويلة والسفر.



كما تأتي المقاعد من الجلد، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة مساحة الصندوق الخلفي.



محرك شيري اريزو 5 2022

وفيما يخص أداء سيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 في السعودية، فهي تستمد اريزو 5 2022 قوتها من محرك سعة 1.5 لتر تنفس طبيعي 4 أسطوانات، ويولد قوة 114 حصان وعزم أقصى 141 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT، ونظام دفع أمامي.



مواصفات أنظمة الأمان ومساعدة السائق

وبالنسبة لمواصفات السلامة ومساعدة السائق في السيارة السيدان الصغيرة، منها الآتي:



وسائد هوائية أمامية

وسائد هوائية جانبية

وسائد هوائية ستائرية

حساسات خلفية

كاميرا خلفية

نظام الثبات الإلكتروني

فرامل مانعة للانغلاق

توزيع إلكتروني لقوة الفرملة

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

أسعار شيري اريزو 5 2022 في السعودية

والآن، نستعرض أسعار سيارة اريزو 5 في المملكة العربية السعودية لدى وكيلها الحصري وفقاً لأحدث تغطية لنا:



كومفورت بسعر 48,00 ريال سعودي شامل الضريبة

لكجري بسعر 52,785 ريال سعودي شامل الضريبة

في الختام، ننصحكم بمشاهدة الفيديو التالي، والذي نستعرض من خلاله أسعار سيارات شيري برو في السعودية، وأبرز المواصفات الداخلية والخارجية للسيارات الصينية: