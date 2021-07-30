سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022

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سعر الذهب اليوم في مصر.. يبدأ اليوم الإثنين أول أيام التعاملات الأسبوعية محليًا وعالميًا على استقرار، بعد أن حقق الأسبوع الماضي أكبر مكاسبه خلال الشهر الماضي.



سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 والأقل قيمة وانتشارًا في السوق المصرية نحو 678.6 جنيه.



سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 870 جنيها، ويعتبر هذا العيار ذات انتشار ليس بكبير في مصر.

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سعر الذهب عيار 21سجل سعر الذهب عيار 21 والأكثر انتشارا في السوق المصرية نحو 1015جنيها.سعر الذهب عيار 24سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر انتشارا في دول الخليج والأكثر قيمة نحو 1160جنيها.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع، والمؤشر الأحمر يعني الهبوط، وتبدأ تعاملات البورصة العالمية يوم الإثنين وتغلق تعاملاتها يوم الجمعة.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99 %.تعاملات البورصة العالميةارتفعت أسعار الذهب مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير الماضي، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي المستمر عقب الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8120 جنيها، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.