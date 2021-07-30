تربح البورصة 5.4 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين العرب والمصريين الأفراد نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ب البورصة نحو 5.4 مليار جنيه ليبلغ مستوى 4ر633 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو1.9 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 7ر628 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 04ر1 في المائة ليبلغ مستوى 08ر9467 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 13ر1 في المائة ليبلغ مستوى 3ر1868 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، الذي أضاف نحو 99ر0 في المائة ليبلغ مستوى85ر2734 نقطة.



