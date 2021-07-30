أسعار الخضروات والفاكهة فى مصر اليوم الإثنين 1-8-2022



أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الخضروات والفاكهة

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الأثنين 1- 8- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين جنيهين إلى 4 جنيهات ،والكوسة 6.5 جنيه إلى 20 جنيها بدلا من 14 جنيها ، والخيار والجزر 10 جنيهات ،الباذنجان 4 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها ،و البطاطس 8 جنيهات في سوق القطاعي .



وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 50 جنيها ، والفلفل البلدي 5 جنيهات ، والليمون 5 جنيهات ، والكوسة 7 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان جنيه ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .



وذكر التجار أن سعر البطاطا للمستهل; 3.5 جنيه، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 24 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها بدلا من 10جنيهات ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس أو الرومي من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات .

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ونوه التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 20 جنيها ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .وقال التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 20 جنيها إلي 32 جنيها ،والبامية من 15 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .وأشار التجار إلي أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 12 جنيها ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي 20 جنيها بدلا من 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 15 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها،و الكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 30 جنيها ، والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيها .وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها .وأضاف التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 6.5 جنيه،والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .وقال التجار أن سعر التين 12 جنيها ،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.